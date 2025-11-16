A puro try, los “Pumas” dieron vuelta el partido ante Escocia

Este domingo, la selección argentina de rugby masculino afrontó el segundo partido amistoso de su gira por Europa. En el Scottish Gas Murrayfield visitó a Escocia, en un partido que contó con el arbitraje de Andrew Brace. Después del holgado triunfo ante Gales, los Pumas asumieron un desafío un escalón por encima en cuanto a la dificultad.

Y Escocia le hizo sentir el rigor. El equipo argentino sufrió durante la primera mitad de la imposibilidad de llegar al ingoal anfitrión, incluso le costó mantener la posesión en la mitad del campo escocesa. El equipo dueño de casa fue un escollo muy duro que además consiguió pisar el ingoal argentino en dos oportunidades durante el primer tiempo.

A los 13 llegó el try de Jack Dempsey y a los 28 el de Ewan Ashman que, con las conversiones de Finn Russell, dejaron un parcial de 14-0 hacia el descanso. La diferencia se profundizó en el arranque del segundo tramo cuando llegó el segundo try de Ashman, también convertido por Russell, para el 21-0 parcial.

Sin embargo, el partido tuvo un punto de inflexión. Luego de la amonestación de Blair Kinghorn a los 14 minutos del complemento, Argentina jugó con superioridad numérica y consiguió aprovechar. En ese contexto llegaron los tries de Julián Montoya y Rodrigo Isgró (uno de ellos convertido por Santiago Carreras) para que el tanteador pase a estar 21-12.

Un penal de Russell parecía ponerle fin a la remontada argentina a los 24, dejando el marcador 24-12, pero el equipo de Felipe Contepomi ya había ingresado en sintonía y fue imparable.

Desde los 30 y hasta el final llegaron los tries de Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo -todos convertidos por Carreras- para que la Argentina pase a ganar por 33-24 en un partido sumamente difícil. De esta manera, los Pumas volvieron a imponerse en Europa y llegan entonados al duelo con Inglaterra.

El partido será en el Allianz Stadium de Twickenham, Londres, el próximo domingo 23 de noviembre, desde las 13.10.

-SÍNTESIS-

Escocia 24-33 Argentina.



Punto a punto:

13’PT: try de Jack Dempsey, convertido por Finn Russell (ESC).

28’PT: try de Ewan Ashman, convertido por Finn Russell (ESC).

Resultado parcial: Escocia 14-0 Argentina.

4’ST: try de Ewan Ashman, convertido por Finn Russell (ESC).

17’ST: try de Julián Montoya, convertido por Santiago Carreras (ARG).

20’ST: try de Rodrigo Isgró (ARG).

24’ST: penal de Finn Russell (ESC).

30’ST: try de Pedro Rubiolo, convertido por Santiago Carreras (ARG).

35’ST: try de Pablo Matera, convertido por Santiago Carreras (ARG).

39’ST: try de Justo Piccardo, convertido por Santiago Carreras (ARG).

Resultado final: Escocia 24-33 Argentina.



Formaciones:

Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman, D’Arcy Rae; Scott Cummings, Grant Gilchrist; Gregor Brown, Jack Dempsey, Rory Darge; Jamie Dobie, Finn Russell, Sione Tuipulotu, Rory Hutchinson; Kyle Steyn, Blair Kinghorn y Darcy Graham.

DT: Gregor Townsend.



Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Juan González, Joaquín Oviedo, Santiago Grondona; Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli, Santiago Chocobares, Matías Moroni; Mateo Carreras, Juan Mallía y Rodrigo Isgró.

DT: Felipe Contepomi.



Ingresaron:

-En Escocia: George Turner, Elliot Millar-Mills, Josh Bayliss, Matt Fagerson y Duhan van der Merwe.

-En Argentina: Ignacio Ruiz, Thomas Gallo, Francisco Coria Marchetti, Efrain Elías, Pablo Matera, Agustín Moyano, Santiago Carreras y Justo Piccardo.



Amonestados:

5’PT: Juan Mallía (ARG).

14’ST: Blair Kinghorn (ESC).



Árbitro: Andrew Brace.



Estadio: Scottish Gas Murrayfield.