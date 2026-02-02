Tigre sorprendió a Racing y le propinó su tercera derrota en el Apertura

Racing perdió 3-1 con Tigre este lunes en la continuidad de la tercera fecha del Torneo Apertura y sufrió su tercera derrota consecutiva en el certamen de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se disputó este lunes en el Estadio José Dellagiovanna. El Matador alcanzó la vanguardia de las posiciones en la Zona B.

La primera mitad transcurrió con pocas emociones en Victoria. Fue el entrerriano Jabes Saralegui el que exigió a Facundo Cambeses. El Matador tomó la iniciativa, mientras que la Academia tuvo un juego más cauto y dependió de las ganas de Adrián Maravilla Fernández para intentar romper alguna línea.

Antes de irse al descanso, a los 48 minutos, una contra de Tigre terminó en la apertura del marcador. Bruno Leyes despejó, el exPatronato Ignacio Russo la tocó de primera y de espaldas para David Romero, que metió una corrida desde casi la mitad de la cancha, dejó en el camino a Cambeses y definió junto al palo. El golazo fue un premio para el mejor jugador del elenco local.

En el complemento Racing reaccionó y fue por el empate. En su búsqueda, Felipe Zenobio le ahogó el grito a Maravilla Martínez con una tapada providencial. Más tarde el guardameta local volvió a salvar tras un centro venenoso de Gastón Martirena.

Racing lo metió en su campo a Tigre y mereció el empate, que llegó a los 80 minutos con un zurdazo de Gabriel Rojas ante un débil respuesta de Zenobio, consigna Infobae.

Aunque en el mejor momento de la Academia, el Matador golpeó otra vez: a los 85 minutos Santiago Sosa calculó mal un cabezazo y la recuperó Ignacio Russo, que metió una corrida y con un tiro cruzado venció la resistencia de Cambeses.

En el final, Gonzalo Pity Martínez recuperó en la mitad de la cancha, corrió por la izquierda y definió con su zurda para liquidar el partido. El ex jugador de River Plate se quebró en llanto en su festejo, ya hacía más de un año que no marcaba, desde diciembre de 2024.

Con esta victoria, Tigre llegó a 7 puntos y es uno de los dos punteros de la Zona B junto con River Plate. Mientras que Racing sigue sin unidades y es último en la nómina.

En la próxima fecha ambos equipos jugarán este sábado. Racing recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 18. En tanto que Tigre visitará a River Plate, desde las 20, en un cruce directo por la punta de su grupo.