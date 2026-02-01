Marina tiene 41 años y la búsqueda de su identidad la lleva hasta Chajarí y la región

En estos años de búsqueda pudo recopilar información que la direccionan hacia la provincia de Entre Ríos.

Marina Mazzoni se crío en Quilmes (Buenos Aires) desde 1984. Algunos años atrás, inició la búsqueda de sus orígenes y todos los datos obtenidos la llevan a Chajarí y la región.

“Mi papá del corazón era luthier de acordeones. Marco este detalle ya que su profesión lo hacía conocer mucha gente del interior del país y quien sabe, quizás alguien recuerde algún dato”, relató en un nuevo contacto con CHAJARI AL DIA. La fábrica de su padre estaba en la mencionada localidad de Buenos Aires.

“La señora que hizo el contacto con una enfermera del interior del país, se llamaba Ina, vivía en Constitución (Buenos Aires) y tenía familiares en San Francisco Solano”, mencionó.

Marina supo que llegó en avión a Aeroparque. “Me trajo una mujer, era de noche y allí me esperaban Marino y María (mis papas del corazón), aún no se me había caído el ombligo, lo que se deduce que tenía pocos días de nacida. No puedo confirmar con certeza de donde me trajeron, algunos me dicen desde Entre Ríos, Misiones, otros desde Formosa”, relató.

“El médico que hizo el acta de nacimiento a nombre de mis papás del corazón, fue Roque Amendolara, en ese entonces trabajaba en el dispensario de Quilmes. En varias oportunidades intenté contactarlo y se negó”, agregó.

En estos años de búsqueda pudo recopilar información que la direccionan hacia la provincia de Entre Ríos.

Marina insiste en comunicarse con los medios de comunicación de la zona porque en 2017 se realizó un test ADN family tree, que permite rastrear la ascendencia étnica, encontrar parientes biológicos y mapear linajes paternos (ADN-Y) y maternos (ADNmt) mediante un hisopado bucal, ofreciendo herramientas detalladas para construir un árbol genealógico basado en ADN.

Es así como identificó a una prima segunda que reside en Estados Unidos, pero nació en Chajarí. Y así llegó a la madre de ésta y a los apellidos Baccari/Vacari Dalzotto, indicó Chajarí al día.

“Aún estamos intentando armar el árbol para ver si podemos achicar la información y saber qué descendiente nos une, probablemente sean sus bisabuelos. Así que busco descendientes de Gaetano Sangalli y Catalina Rolando”, precisó sobre los últimos datos que pudo recoger sobre sus orígenes y tras algún testeo de las personas involucradas.

Por último, Marina, quien actualmente vive en Rosario, necesita y pide que familiares descendientes de esas personas accedan a realizarse un test, esperanzada en ir avanzando hacia su identidad.