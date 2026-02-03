El calor no da tregua, sigue el alerta amarillo en Entre Ríos y se espera un martes agobiante

La ola de calor sigue afectando a gran parte del país y Entre Ríos sigue bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. Para este martes se espera una máxima de 35 grados en Paraná.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 3 de febrero el tiempo se presentará estable y en la ciudad de Paraná calor no da tregua, con una temperatura máxima prevista de 35 grados y una mínima de 23. La jornada se desarrollará sin lluvias y con cielo mayormente despejado, según los datos oficiales actualizados durante la madrugada.

A las 5 de este martes, la temperatura ya se ubicaba en torno a los 23,9 grados, con cielo despejado. La humedad alcanzaba el 71%, mientras que la presión atmosférica se situaba en 995,8 hPa.

Para el resto de la jornada, el SMN anticipa condiciones de tiempo estable. Por la mañana el cielo estará parcialmente nublado. En horas de la tarde se presentará con nubosidad variable y temperaturas en ascenso, alcanzando el pico térmico de 35 grados. Hacia la noche, el cielo volverá a mostrarse mayormente nublado, con una temperatura estimada de 32 grados.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10% a lo largo de todo el día.

En cuanto al viento, por la mañana y la tarde será de entre 13 y 22 km/h. La dirección predominante rotará entre el sudoeste, sudeste y noroeste a lo largo del día.

El organismo también difundió el pronóstico extendido para los próximos días, en el que se anticipan temperaturas elevadas en la región, con máximas que se mantendrán por encima de los 32 grados al menos hasta el fin de semana.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y extremar cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En lo que respecta al resto de la provincia, este martes en La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 35 grados.

Mientras que las localidades de Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador tendrán una mínima de 25° y una máxima de 36°. En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se pronostica una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados.

Alerta amarilla por temperaturas extremas

Vale recordar que la provincia de Entre Ríos, junto con Santa Fe, parte de Córdoba, Chaco, Buenos Aires y Santiago del Estero se mantienen bajo alerta amarilla por temperaturas extremas.

Un sector de La Pampa y Neuquén están bajo alerta roja y el resto del país bajo nivel verde.