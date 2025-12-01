El gualeyo Martínez volvió a jugar para Manchester United

Después de casi 10 meses sin ver acción, el entrerriano Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United en la victoria por 2-1 ante Crystal Palace de visitante. El argentino ingresó al campo de juego en el minuto 82 en lugar de Luke Shaw y desde la tribuna cayó una gran ovación por parte de los fanáticos de los Red Devils.

En febrero de este año, y frente al mismo rival, se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda promediando los 30 minutos del segundo tiempo, en lo que fue derrota por 2-0. Posteriormente, fue operado con éxito y atravesó un largo período de recuperación.

Anteriormente ya se había entrenado bajo las órdenes de Lionel Scaloni en la selección argentina en Albacete, España, en la previa del amistoso frente a Angola en el que la Albiceleste triunfó por 2-0 en Luanda.

Lo cierto es que el ex-Ajax era un habitué en la celeste y blanca y comenzará a afrontar la preparación para integrar la lista de convocados del próximo Mundial de 2026.

En lo estrictamente deportivo, Manchester United remontó un partido frente a un duro rival que viene de ganar la FA Cup a Manchester City y la Community Shield a Liverpool.

Las Águilas comenzaron ganando con un tanto de Jean-Philippe Mateta a los 36' de la primera parte pero los goles de Oliver Zirkzee y Mason Mount le dieron tres puntos vitales a los de Ruben Amorim.





El posteo del United

En su cuenta de X, el equipo del entrerriano hizo una sentida publicación por su vuelta. “Un regreso largamente esperado para Licha”, escribieron los Red Devils en su cuenta de X, en donde cayeron como catarata los mensajes de apoyo de los fanáticos, que extrañaban al central que supo ganarse su corazón.

“¡El carnicero Licha ha vuelto! ¡Recen por el PL! ¡Ese espíritu de lucha y liderazgo se han echado mucho de menos! y ¡el guerrero ha vuelto! Por fin la defensa recupera su corazón”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en los comentarios los fanáticos de los Red Devils, celebrando la vuelta del argentino.