Básquet: La Unión luchó, pero no pudo en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata

La Unión luchó en La Plata, pero no pudo frente a Gimnasia por la Liga Argentina de Básquet.

La Unión de Colón perdió por 88 a 71 en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el marco de una nueva jornada de la Conferencia Sur de La Liga Argentina de Básquet. Gutiérrez Conde con 21 fue el máximo anotador del conjunto Tripero, en tanto que en la visita se destacó Romero con 14 unidades.

Las acciones en La Plata

Un arranque de partido a pura intensidad con ambos equipos mostrando sus virtudes en ofensiva. La Unión fue el primero en cortarse, 4-9 de la mano de Caire y Cabrera. Vergara y Boffelli lo emparejaron (10-10) para que la paridad vuelva a reinar. Recién en el cierre pudo despegarse el conjunto Tripero con una ráfaga de puntos del cubano Gutiérrez Conde: 22 a 19 marcó el tablero en el cierre de los primeros diez minutos.

Pérez Disalvo y Amendolara estiraron la ventaja (26-19) en el comienzo del segundo cuarto. A partir de ahí el equipo dueño de casa empezó a tener las riendas del juego. Aunque la visita con un intratable Caire no dejó que se le escape. El cierre lo volvió a tener mejor al Lobo que llegó a sacar 12 de ventaja. Finalmente se fueron al descanso con 10 de diferencia, 43 a 33.

En el regreso a la acción el Lobo continuó manejando los hilos del juego. Un par de bombas desde 6,75 de Pelorosso y Boffelli en los momentos justos apagaron el envión de la visita y estiraron la diferencia, 54-41. Aunque en esta oportunidad el tramo final lo tuvo mejor al elenco visitante. Acuña y Cabrera cortaron la sequía y Romero sumó para que La Unión achique a 5, 58-52.

Sinconi y Gutiérrez Conde volvieron a alejar a 10 a Gimnasia, 65-55 en los primeros minutos del último cuarto. Pero la visita no dejó de intentar, Acuña y Romero mantuvieron los mantuvieron a tiro.

Paz y Boffelli anotaron un par de dobles claves y con carácter el conjunto Tripero volvió a sacar 12 de ventaja, 78 a 66. Y así lo llevó hasta el final para quedarse con un trabajoso triunfazo en el regreso al Polideportivo Víctor Nethol: 88 a 71.