TC Pick Up: hubo un fuerte cruce de declaraciones entre Werner y Gianini

Este domingo se dio una polémica final en el marco de la última fecha del TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El ganador de la carrera fue Otto Fritzler y el campeón de la categoría fue Agustín Canapino, aunque el foco pasó por lo ocurrido en la primera acción de la competencia.

A poco de largar, Juan Gianini igualó el ritmo del paranaense Mariano Werner y el de la capital entrerriana terminó afuera de la pista. En su intento por volver, Werner chocó a Gianini que terminó muy retrasado en la grilla. Por esta acción y las roturas de su vehículo, el entrerriano abandonó la competencia (luego fue excluido) y Gianini no pudo remontar, por lo que Canapino se consagró campeón.

Todavía cuando la carrera estaba en disputa, Werner habló con los medios e indicó: “No sé qué pasó y por qué todavía no actuaron los comisarios deportivos. Él (por Gianini) se cierra antes de llegar a la frenada y me saca de la pista, amerita un recargo”, se quejó y añadió: “Él buscó eliminarme y nada más. Ya saben cómo corre Gianini, no sabe perder”.

Después intentó hablar de la maniobra con más precisión. En esa explicación dijo: “Pica un poco mejor Gianini, yo trato de ir a su lado sin tocarlo, por la sanción que podía existir, y de golpe dobló. Dobló una cuadra antes, si le saco el volante entra a la altura de la chicana. Cuando estoy en el pasto terminó impactando con él, él se va al pasto de la brutalidad que dobló antes. Me llamó la atención que no haya aparecido la bandera negra”, reclamó y después agregó: “No tengo nada que hablar con los Comisarios Deportivos, estoy afuera de la carrera. Es lo que buscó”.

Para concluir dijo: “Con algunos pilotos se puede correr de una manera u otra. Gianini no respetó en absoluto”.

Respuesta

A esas palabras del entrerriano llegó la contestación de Gianini. En diálogo con los medios que lo frenaron después de la competencia dijo: “No lo esperaba porque está hablado que los toques laterales no se podían y ni me moví. Una lástima”.

“Dos veces me pegó. Se enganchan las ruedas porque es lógico. Era de esperar de él, es un mal perdedor, como lo dije siempre”, dijo sobre Werner.

Luego reflexionó: “Perdimos todo los dos. No me hace ni bien, ni mal. No me interesa. Somos profesionales y no podemos definir un campeonato así. Es un papelón. Él (por Werner) hace siempre eso y es la típica de él. Me da pena por el equipo, por todo el trabajo que se hace durante el año”, lamentó.

“Sabe bien lo que hizo. Sabe el riesgo que hay con que las ruedas de la camioneta salgan afuera”, cerró.