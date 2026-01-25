Alex Zverev barrió a Francisco Cerúndolo del Abierto de Australia

Este domingo por la madrugada, Francisco Cerúndolo tuvo una presentación histórica para su carrera. El argentino que se ubica 21° en el ranking ATP jugó por tercera vez en su carrera la instancia de octavos de final de un Grand Slam. En este caso, enfrentó al alemán Alexander Zverev (3° del mundo) en el Abierto de Australia.

Pese a la esperanza que significaba poder dar pelea tan lejos en un torneo de esa importancia y al hecho de su reciente buena actuación ante Andrey Rublev (victoria 6/3, 7/6 y 6/3), el tenista nacido en Buenos Aires no tuvo nada que hacer.

Zverev jugó un partido muy sólido desde el arranque y se llevó una victoria indiscutible en sets corridos. Dos horas y 13 minutos tardó el alemán para imponerse por 6/2, 6/4 y 6/4 en un partido en el que no pasó demasiados sobresaltos. Para el alemán no es una novedad: es la quinta vez que alcanza cuartos de final en este torneo, superando al histórico Boris Becker.

De esta manera, el argentino Cerúndolo finalizó su participación en Australia luego de dejar afuera a Zhizhen Zhang, Damir Dzumhur y Rublev con buenas victorias en su camino hasta los octavos de final.

Solo queda Zeballos

El único argentino que todavía está en carrera en el torneo es Horacio Zeballos. Junto a Marcel Granollers, Zeballos alcanzó los cuartos de final del campeonato luego de superar a la dupla estadounidense compuesta por Robert Cash y James Tracy. La victoria fue por 6/3, 3/6 y 6/3.

Ya clasificados a la próxima instancia esperan por el duelo entre la dupla Orlando Luz/Rafael Matos de Brasil y Yuki Bhambri/Andre Goranson, de la India y Suecia, respectivamente, para saber quiénes serán sus próximos rivales.