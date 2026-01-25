Alex Zverev barrió a Francisco Cerúndolo del Abierto de Australia

Cerúndolo alcanzó la cuarta ronda de un Grand Slam por tercera vez en su carrera.
Este domingo por la madrugada, Francisco Cerúndolo tuvo una presentación histórica para su carrera. El argentino que se ubica 21° en el ranking ATP jugó por tercera vez en su carrera la instancia de octavos de final de un Grand Slam. En este caso, enfrentó al alemán Alexander Zverev (3° del mundo) en el Abierto de Australia.
Pese a la esperanza que significaba poder dar pelea tan lejos en un torneo de esa importancia y al hecho de su reciente buena actuación ante Andrey Rublev (victoria 6/3, 7/6 y 6/3), el tenista nacido en Buenos Aires no tuvo nada que hacer.
Zverev jugó un partido muy sólido desde el arranque y se llevó una victoria indiscutible en sets corridos. Dos horas y 13 minutos tardó el alemán para imponerse por 6/2, 6/4 y 6/4 en un partido en el que no pasó demasiados sobresaltos. Para el alemán no es una novedad: es la quinta vez que alcanza cuartos de final en este torneo, superando al histórico Boris Becker.
De esta manera, el argentino Cerúndolo finalizó su participación en Australia luego de dejar afuera a Zhizhen Zhang, Damir Dzumhur y Rublev con buenas victorias en su camino hasta los octavos de final.
Solo queda Zeballos
El único argentino que todavía está en carrera en el torneo es Horacio Zeballos. Junto a Marcel Granollers, Zeballos alcanzó los cuartos de final del campeonato luego de superar a la dupla estadounidense compuesta por Robert Cash y James Tracy. La victoria fue por 6/3, 3/6 y 6/3.
Ya clasificados a la próxima instancia esperan por el duelo entre la dupla Orlando Luz/Rafael Matos de Brasil y Yuki Bhambri/Andre Goranson, de la India y Suecia, respectivamente, para saber quiénes serán sus próximos rivales.