El Premate tuvo su instancia en Villaguay, con más de 130 artistas en escena

La última etapa del preselectivo fue en el Parque Balneario Municipal de Villaguay. Participaron 39 propuestas, de las que se seleccionaron cinco para competir en la final que se realizará en Paraná el 4 y 5 de febrero, como prólogo de la 35º Fiesta Nacional del Mate.

A la vera del arroyo Villaguay se montó el escenario en el que brillaron más de 130 artistas de la ciudad anfitriona, Gualeguaychú, Pueblo Brugo, Villa Elisa, Larroque, Las Tunas, Sauce de Luna, Bovril, Chajarí, Colón, Concordia, Colonia Avellaneda, Concepción del Uruguay, General Ramírez, Colonia General Roca y Viale.

El viceintendente de Paraná, José Cáceres, afirmó: “Estamos muy contentos de estar, nuevamente, en Villaguay y muy agradecidos con su intendente Adrián Fuertes, y con la vicenintedenta, Diana Baccaro, quienes recibieron este Premate, estamos sorprendidos por la cantidad de público que hubo en esta tarde noche en el Parque Balneario Municipal”.

Fue la tercera instancia del Premate: la primera fue en Paraná, siguió en Maciá y finalmente en Villaguay. La final será el 4 y 5 de febrero en la Sala Mayo de Paraná.

La viceintedenta de Villaguay, Diana Baccaro, la importancia de la propuesta para la ciudad: “Nos encanta que nos hayan elegido para este Premate, que el año pasado estuvo muy bien y lo vamos mejorando todos los años”. En ese sentido, destacó que las gestiones municipales de Rosario Romero y de Adrián Fuertes porque “piensan en los vecinos y los artistas con estos espectáculos libres y gratuitos para disfrutar en vacaciones y dan la posibilidad a músicos y bailarines a que se encuentren, puedan hacerse conocer y quizás llegar al escenario mayor de la Fiesta Nacional del Mate que se hará en Paraná”.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, subrayó la trascendencia de que la instancia se haya hecho en Villaguay, “ya que es un punto equidistante en la provincia y la prueba está en que estuvieron representadas más de 18 localidades en esta jornada”.

Además, indicó que “la fiesta que nos convoca desde sus orígenes en la década del 80 tiene mucho que ver con el folclore tradicional nativo y lenguajes que mixturan el rock, el tango y el folclore”.

Los preseleccionados

En las tablas brillaron artistas de distintos rincones de la provincia, quienes fueron evaluados por Viviana Vergara, Edmund “Bocha” Regner y Juan Manuel Bilat.

Pasaron a la final por la categoría música: Maniquí en Rock/Pop Nacional; Pont a Bailar en Cumbia/Tropical; Yunta Mambo en Folclore/Tango; en cuanto a la danza, se seleccionaron dos parejas de baile compuestas por Frickel y Retamar, y Espíndola y Schneider.

“Estamos muy contentos por la convocatoria que tuvo este Premate y la calidad de artistas que se presentaron en música, danza y las bandas de rock”, afirmó Viviana Vergara, quien contó que “se evaluó la técnica, la composición del espectáculo y la puesta en escena”.

Una oportunidad para los vecinos y artistas

El vocalista de Maniquí, Pedro Cone González, dijo que “estamos muy contentos de haber participado, porque nos permitió mostrar lo que hacemos y encontrarnos con artistas de diferentes puntos de la provincia”.

El músico valoró que la Municipalidad de Paraná “promueva la cultura, es muy importante que el Estado esté presente para que los vecinos puedan compartir estas tardes escuchando buena música y viendo espectáculos de calidad sin costo”.

Compartir el mate en familia con danza y buena música

Con termo y mate en mano, Marta Caid, vecina de Villaguay, celebró la presencia del Premate: “Vine con mis amigas e hijas a disfrutar esta propuesta que me parece fabulosa, porque permite destacar los valores locales de cada uno de los lugares de la provincia. En Villaguay hay muchos músicos y bandas, y eso le da mucha vida al pueblo”.

Por su parte, Víctor Rodríguez Mari, otro de los espectadores, opinó que “es increíble que todos los artistas locales tengan la posibilidad de presentar su propuesta y poder participar de la fiesta más importante de Entre Ríos, que es la Fiesta Nacional del Mate”. Además, valoró “que es una forma de federalizar y permite a artistas de toda la provincia llegar”.