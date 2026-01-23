Para el PJ, la reforma laboral del gobierno de Milei con el apoyo de Frigerio perjudica a los entrerrianos

“El proyecto de reforma laboral de Javier Milei es otra iniciativa destinada a beneficiar exclusivamente a los más ricos del país, quitarles derechos a los trabajadores, generar más pobreza e indigencia y hacer crecer los índices de desempleo en el pueblo argentino”, destacó el Partido Justicialista de Entre Ríos.

El Partido Justicialista de Entre Ríos rechazó enfáticamente el proyecto de reforma laboral del Poder Ejecutivo Nacional, llamó a los legisladores nacionales entrerrianos a que voten en contra y cuestionó el acompañamiento “obsecuente” y “acrítico” del gobernador Rogelio Frigerio manifestado ante la prensa en la conferencia junto al Ministro del Interior Diego Santilli.

“Del repaso del proyecto de Ley se advierte que prácticamente todas las reformas son lisa y llanamente quita o retroceso en materia de derechos laborales, beneficios a los empleadores -en particular a las grandes empresas- y derogaciones de legislaciones que fueron conquistas de largas luchas obreras en nuestro país. No es una reforma laboral, es un nuevo proyecto de flexibilización de los derechos de los trabajadores. Como peronistas es imposible acompañar este atropello al legado histórico de Juan Perón y el Peronismo, que hicieron efectivos estos derechos que hoy son atacados por el gobierno ultraderechista y neoliberal de Milei”, agregaron desde el PJ entrerriano.

“La legislación sobre el banco de horas solo condicionará a los trabajadores para que extiendan su jornada laboral resignando su tiempo personal y familiar de vida. La indemnización por despido convertida en un Fondo de Cese Laboral facilitará echar trabajadores, haciendo los despidos más baratos para las empresas más poderosas. La extensión del periodo de prueba para las trabajadoras de casas particulares, sumada a la eliminación de las multas por falta de registración, dará luz verde al trabajo en negro en el empleo doméstico”, enumeraron desde el PJ de Entre Ríos en su documento.

Luego, añadieron: “La regulación del empleo de las plataformas tecnológicas, -como Pedidos Ya, Rappi o Uber por dar ejemplos-, permitiendo que las empresas que controlan las plataformas no estén obligadas a proveer a los trabajadores de elementos de seguridad, ni a pagar seguros de accidentes de trabajo, es un abuso de poder injustificable. A estos puntos se deben sumar el fin de la ultraactividad de los Convenios Colectivos de Trabajo, la imposición de límites a asambleas y tutelas gremiales limitando el derecho a huelga, la nueva forma de cálculo de las indemnizaciones con la finalidad de achicar, aún más, el monto de la indemnización, etc. No hay nada bueno para los trabajadores. Todo el proyecto es contrario al Art. 14 bis de la Constitución Nacional y confiamos que muchas de las reformas, en caso de ser aprobadas, serán cuestionadas en la Justicia”.

También se cuestionó desde el PJ entrerriano el acompañamiento del gobernador provincial al proyecto. “Fue un exceso de obsecuencia y desinterés por los entrerrianos lo que le expresó Frigerio a Santilli respecto a que el funcionario de Milei se llevaba un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de reforma laboral”. Y agregaron: “En materia de creación de puestos de trabajo, las políticas de Milei y Frigerio son un fracaso total. El empleo formal privado cayó a niveles mínimos desde 2022 en el país. Durante la gestión de Frigerio, según estudios académicos, se perdieron cerca de 10.000 puestos de trabajo. Y en el caso del empleo público provincial el salario ha perdido cerca del 20% del poder adquisitivo en comparación con la inflación y se implementó una política cruel y salvaje de despidos de trabajadores estatales en esta gestión, respecto a los cuales exigimos enérgicamente que sean reincorporados. Los conflictos que estallan en la provincia como el de Granja Tres Arroyos y otros similares describen por si solos el panorama. El seguidismo obsecuente de Frigerio a las políticas económicas de Milei está llevando a la provincia a una precarización laboral, a salarios más bajos y al desempleo”.

Por último, se refirieron a la baja de la alícuota de ganancias para los sectores más ricos. “El apoyo inentendible de Frigerio a esta ley también implica la pérdida de recursos para nuestra provincia en un ataque claro de Milei al federalismo. La reforma propone bajar las alícuotas de Ganancias para las empresas más grandes del país, pasando del 35% al 31,5% y del 30% al 27% de acuerdo a la categoría de ingresos. En concreto implica que nuestra provincia dejará de percibir, en cálculos estimativos, cerca de 80.000 millones de pesos este año por la coparticipación de estos montos resignados del impuesto a las ganancias. Perder puestos de trabajo, entregar los derechos de trabajadores y dejar de percibir recursos para la provincia son tres razones muy relevantes para que el gobernador Frigerio y sus diputados nacionales -ya que senadores nacionales no tiene- no acompañen esta ley. Lamentablemente, todo indica que la subordinación de Frigerio a Milei seguirá”, concluyeron.

