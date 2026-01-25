Tres partidos cierran este domingo la primera fecha de la Liga Profesional

Este domingo se pondrá punto final a la primera fecha de la Liga Profesional. Se disputarán tres encuentros correspondientes a las Zonas A y B del Torneo Apertura para dar cierre a una primera jornada que cuenta con cinco victorias visitantes y tres locales, además de cuatro empates.

18.30: Boca Juniors - Riestra (Zona A)

A partir de las 18.30, el estadio Alberto J. Armando tendrá el desarrollo del partido entre Boca Juniors y Deportivo Riestra. El encuentro por la Zona A contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y la compañía en el VAR de Ariel Penel. La transmisión del partido será responsabilidad de TNT Sports.

El Xeneize tendrá el desafío de jugar la Copa Libertadores desde la fase de grupos luego de una ausencia de dos años tras la final de 2023. Con esa mochila y la obligación de volver a salir campeón luego de tres años, el equipo de Claudio Úbeda recibirá a un elenco que tendrá su primera experiencia internacional: el Malevo jugará la Copa Sudamericana.

Si no hay sorpresas, el visitante aparecería en cancha con el paranaense Ignacio Arce y el ex Patronato Jonathan Herrera desde el arranque.

-Probables formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.

DT: Claudio Úbeda.



Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Antony Alonso; Jonathan Herrera, Alexander Díaz.

DT: Gustavo Benítez.

21: Argentinos Juniors - Sarmiento (Zona B)

En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors recibirá a Sarmiento de Junín en el estreno de ambos en la Zona B. El árbitro del encuentro que iniciará a las 21 será Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión de este encuentro será de ESPN premium.

El Bicho quedó rápidamente eliminado de la Copa Argentina (perdió con Midland en los penales), pero tendrá compromisos internacionales porque jugará la Copa Libertadores. El conjunto de Junín, por su parte, no contará con actividad internacional: su misión será sumar para evitar el descenso.

Dentro de las probables formaciones, el Bicho incluiría al ex Patronato Francisco Álvarez. Del otro lado, el entrenador del Verde es Facundo Sava, campeón con el Patrón.

-Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Tobías Ramírez, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Enzo Pérez, Nicolás Oroz, Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Lautaro Giaccone.

DT: Nicolás Diez.



Sarmiento: Javier Burrai; Juan Cabrera, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Yair Arismendi; Johan Rentería, Cristian Zabala, Manuel García, Santiago Salle; Junior Marabel y Diego Churín.

DT: Facundo Sava.

21: Tigre - Estudiantes de Río Cuarto (Zona B)

En el otro duelo que iniciará a las 21, Tigre recibirá en el estadio José Dellagiovanna al recientemente ascendido Estudiantes de Río Cuarto. El árbitro del juego será Felipe Viola, acompañado en el VAR por Yamil Possi. La transmisión de este encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Matador jugará la Copa Sudamericana, por lo que tendrá un fixture comprometido en el que deberá cumplir en las dos competencias. El equipo del ex Patronato Iván Delfino, por su parte, aspirará a sumar la mayor cantidad de puntos posible para poder evitar el retorno a la segunda división.

En la previa del encuentro se presume la titularidad del concordiense Germán Guiffrey con la camiseta del Matador, que además contará con el ex Patronato Ignacio Russo. En el León del imperio estaría desde el arranque el ex Patronato Matías Ruiz Díaz.

-Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Germán Guiffrey, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Bruno Leyes, Jalil Elías, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero.

DT: Diego Dabove.



Estudiantes (Río Cuarto): Renzo Bacchia; Matías Ruiz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini, Tobías Ostchega; Martín Garnerone, Alejando Cabrera, Francisco Romero, Siro Rosané, Tomás González, Gabriel Alaniz; y Mateo Bajamich.

DT: Iván Delfino.

Fuentes: Data Diario, Olé y La Voz.