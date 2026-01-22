Chatarrería Todoni: “El daño a los vecinos es muy grande y ya no creen en la Justicia”, afirmó Sacia

"Un predio lindero, que cuando uno pasa por Circunvalación está muy visible, que tiene 500 metros era el que primero se iba a desmantelar y se iba a hacer de manera urgente, pero a la fecha ese predio sigue ocupado”, afirmó Sacia.

La abogada del Foro Ecologista de Paraná, Aldana Sacia, y patrocinante de los vecinos que denunciaron a la chatarrería Todoni, brindó detalles del proceso judicial que se lleva adelante y de los incumplimientos de la empresa que fue obligada por la Justicia a desmantelar el lugar.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Sacia sostuvo que la novedad respecto del incumplimiento de los plazos para desmantelar la chatarrería “sale en virtud de que durante la feria, el Estado Provincial presenta una documentación de la Secretaría de Medio Ambiente, que es un informe en el cual se da cuenta que no se está cumpliendo con el traslado de residuos peligrosos, que había sido pactado como la primera acción a llevar adelante de manera urgente, lo que pondría en peligro lo que hace el cumplimiento de los plazos establecidos para hacer todo el traslado de los materiales y residuos que hay en el predio”.

Especificó que “lo último que aconteció en el expediente que se inició en el año 2023 fue una audiencia, que tuvimos el 4 de noviembre, en la cual no hubo acuerdo entre las partes intervinientes, entonces la jueza ordenó que en el plazo de seis meses tenía que estar desmantelado absolutamente todo el predio. Seis meses que se vencerán el 4 de mayo, es decir que ya llevamos casi tres meses de transcurrido ese plazo, y lo que sucede es que, el 5 de agosto, ‘Las 3 E’ habían presentado un plan de traslado y acondicionamiento del sector. Ese plan fue aprobado supuestamente por la Secretaría de Medio Ambiente, con unas observaciones, y con toda una serie de cronogramas y de plazos a cumplir que realmente parecen una burla”.

En tal sentido, consideró que “hay responsabilidad de la ingeniera que presenta ese informe, y ahí había plazos de dos meses para desmantelar un predio lindero, que cuando uno pasa por Circunvalación está muy visible y que está como anexado al predio, y el cual está absolutamente abierto y en contacto casi con cualquier ciudadano, no solo con los vecinos. Ese predio que tiene 500 metros era el que primero se iba a desmantelar y se iba a hacer de manera urgente, pero a la fecha ese predio sigue ocupado”.

Aclaró además que la empresa sacó diversos elementos: “Estuvo clausurada casi un año entero sin movimientos. Cuando se ordenó la apertura, que fue después de esta audiencia empezó a haber movimientos de camiones, hubo un operativo en el que estuvo presente la Municipalidad y la Secretaría de Medio Ambiente, y se empezó a desmantelar. Hubo un par de movimientos, pero ante el caudal de material y de residuos que hay, lo que se hizo no es nada a lo que debería ser desmantelar ese lugar”.

Recordó que en el lugar “hay material de todo tipo, hay residuos peligrosos como residuos que contienen petróleo; sustancias químicas y envases de todo tipo de sustancias químicas que puedan imaginarse, desde tarros de pintura hasta material utilizado en aplicaciones agrícolas; venenos; solventes; baterías viejas; todos los tipos de químicos; hidrocarburos. Se ha constatado la presencia de vacunas, de jeringas; no solamente residuos peligrosos, sino también residuos patológicos que estarían prohibidos absolutamente que estén ahí porque no tienen ningún tipo de acondicionamiento. Todo eso está en contacto absolutamente con el suelo, con el aire, y hay vecinos que viven linderos, pegados al lado o que sus patios lindan con estos terrenos”.

“El impacto es muy grande, el daño es muy grande, pero hay un daño peor que es el daño psicológico de los vecinos que ya están absolutamente hartos, hay muchos vecinos que ya no creen más en que algo pueda llevarse adelante a través del proceso judicial, o sea, descreen absolutamente de la justicia y también del proceso penal porque hay denuncias penales, ya que por la forma en que están los residuos peligrosos tiene un sinnúmero de delitos que están tipificados en el Código Penal, y también por los incumplimientos de las órdenes judiciales”, refirió la abogada.

En ese marco, resaltó que “lo que pasa es que el fiscal dejó de actuar y no continuó con la esfera penal, y ese es otro reclamo que también los vecinos están haciendo, porque creo que en este tipo de casos la condena más relevante sería la condena penal, que también le puede pesar a los funcionarios públicos, porque la Municipalidad de Paraná también es demandada y es la que debe velar por el cumplimiento de este desmantelamiento y no lo está haciendo”.

En cuanto al incumplimiento de los plazos, ahondó que “son plazos que están en relación a un cronograma que presentó la propia demandada; como esa audiencia terminó tan mal porque tuvimos posiciones encontradas, yo tuve posiciones encontradas con la jueza también, y la jueza no dio lugar a nada más que decir que en seis meses quiere que esté desmantelado el predio, pero no se ordenó que se fije un cumplimiento de plazos, ni que vayan rindiendo informes al expediente de cómo se va cumpliendo. Sino que en seis meses eso, no importa con qué celeridad, sino que en seis meses esté mantelado. A los plazos que se hacen referencias al cronograma presentado por la propia empresa”.

En ese marco, planteó que “si todavía no sacaron nada, es de cumplimiento imposible que en tres más, de acá a mayo, esté todo desmantelado. Salvo que haya 100 camiones diarios trasladando y personal trabajando, cosas que no suceden”.

Ante ello, afirmó que “la sensación que tienen los vecinos es que no hay justicia, porque yo no soy la jueza y no llevo adelante el proceso, pero sí hubiese dispuesto medidas más duras. Hay otras medidas que son muchísimo más duras y que pueden obligar al cumplimiento. Es más, nosotros pedimos que se ordene el cumplimiento por un tercero a su cargo, o sea que ordenen que la Municipalidad lo cumpla, por más que no tengan medios. Porque la Municipalidad siempre trata de deslindar su responsabilidad diciendo que no tiene fondos, pero hace 20 años que está permitiendo el ejercicio de esa actividad absolutamente irregular, ilícita e ilegal y debe asumir también las consecuencias que, como poder de policía, asume quien está a cargo de un municipio. La provincia tampoco cuenta con fondos para hacerlo, pero bueno, alguien lo tiene que hacer, si no, no hay una solución justa y con forma de derecho para los vecinos”.

“También hubiese aplicado otro tipo de sanciones para los funcionarios municipales a cargo, porque quien asume un cargo de esas características debe asumirlo con la responsabilidad que conlleva y con las sanciones que los incumplimientos del cargo derivan. No puede ser todo tan gratis en el ejercicio de la política en nuestro país”, sentenció.

Reiteró que “los residuos peligrosos siguen en el predio, se pueden ver si uno pasa circulando en auto por la Circunvalación, están los envases de residuos a la vista, envases azules que están visibles desparramados sobre un techo, otros envases de otras sustancias químicas que también están visibles, hay tachos, bidones; lo peligroso está permanentemente ahí, sigue sin custodia, sin ningún tipo de resguardo. Y es una paradoja que a cualquier otra persona que no corta el pasto en su terreno, le caen las multas y las sanciones de la Municipalidad. Y acá no pasa nada”.

Respecto de la actitud de la responsable de la empresa, la concejal Romina Todoni (LLA), Sacia explicitó: “Con ella nunca tuve una discusión, para mí ha tenido siempre un trato muy amable, nunca se ha excedido en sus palabras ni ha atacado a nadie. Lo que ella manifiesta muchas veces es que los vecinos la atacan y que se victimizan, además de esto de que la Municipalidad no colabora, que no le da un terreno donde llevar los materiales y que se siente ahogada en esa situación, pero nunca ha tenido un ataque ni una situación violenta para con los vecinos. No hemos terminado bien en términos de que es imposible ponerse de acuerdo porque hay un deslinde de responsabilidades y de sacarse de encima las culpas, y eso hace que los vecinos terminen exacerbados porque está toda la evidencia de los incumplimientos y de la falta que cada uno tiene”.

Aclaró que la edil “no necesariamente quiere que le regalen un terreno, sino que quiere que le habiliten un lugar, pero con esa magnitud de residuos y de chatarra realmente no tiene un lugar donde pueda instalarse. Entonces, como no tiene dónde ejercer esa actividad, de ahí viene el problema. Pero mientras tanto está en plena zona residencial y, para mí, las culpas están en igualdad de condiciones porque hay como una habilitación a que incumpla y quien se la da es la Municipalidad”.

Por último, indicó que “hay un funcionario que está a cargo, que fue designado para llevar adelante toda la problemática de residuos en la Municipalidad, y sé que es el funcionario contratado por la intendenta actual para desmantelar el Volcadero y estos mini basurales o estos asentamientos como chatarra. Esa fue la voluntad política inicial, pero mientras tanto tenemos el Volcadero que se sigue incendiando y los vecinos siguen respirando humo los días de calor, y esta chatarrería sigue funcionando y ya van dos años en gestión. Políticamente eso es lo único que puedo avizorar y evidenciar”.

“Es lo mismo que nos pongamos a hablar de la problemática del Volcadero, que ese juicio está desde el 2008 y todavía seguimos dialogando y teniendo audiencias para que presenten los informes que presentaron a los organismos bilaterales de crédito o a quien pueda financiar, como ha sido en todas las gestiones”, concluyó.