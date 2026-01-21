Gobernador Mansilla celebró sus 136 años con un mensaje de unidad y esperanza

La localidad de Gobernador Mansilla celebró este miércoles un nuevo aniversario de su fundación con un emotivo mensaje del intendente Francisco Pasinatto, quien destacó la historia, el presente y el futuro de la comunidad al cumplirse 136 años de vida institucional.

En el marco de la conmemoración, el jefe comunal expresó el orgullo de pertenecer a un pueblo con profundas raíces y un fuerte sentido de identidad. “Hoy, a 136 años de historia, celebramos lo que somos y renovamos la esperanza de seguir creciendo juntos”, señaló Pasinatto, remarcando el valor de la unión y el trabajo colectivo.

El intendente también hizo referencia a la labor diaria del municipio y al objetivo de construir una mejor calidad de vida para los vecinos. “Todos los días trabajamos incansablemente para que Gobernador Mansilla sea un lugar de bienestar, de encuentro y de paz para todos los que habitamos este suelo entrerriano”, afirmó.

En su rol de presidente municipal, Pasinatto dedicó un saludo especial a la comunidad mansillense en esta fecha significativa. “En este nuevo aniversario, saludo como presidente municipal a cada vecino y vecina y les deseo un muy feliz cumpleaños a nuestro querido pueblo”, expresó.

Finalmente, el mensaje incluyó un reconocimiento a quienes forjaron la historia local y una invitación a continuar construyendo el futuro en conjunto. “Los invito a seguir caminando juntos, con compromiso, esfuerzo y orgullo, llevando siempre a Mansilla en el corazón, a donde vayamos. Gracias a aquellos vecinos que abrieron caminos, a los que llegaron antes, a los que llegaron después, a esos personajes y familias que hicieron grande la historia de este pueblo. Felices 136 años, Gobernador Mansilla”.

La celebración del aniversario reafirma el espíritu comunitario de Gobernador Mansilla y renueva el compromiso de seguir trabajando por el crecimiento y el bienestar de toda la población.