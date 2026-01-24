La Secretaría de Cultura de Entre Ríos comenzó un ciclo de cine en la Biblioteca Provincial

La propuesta se realiza a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná). Se proyectan películas clásicas alrededor de Frankenstein, el personaje del libro de Mary Shelley. La próxima función será este viernes 30, a las 20.30, con acceso libre y gratuito.

El ciclo se llama Verano Frankenstiano y se desarrollará durante enero y febrero. Se abre así la temporada 2026 del Cineclub Noble del IAAER en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial, ambos organismos que dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

El viernes 30, a las 20.30 se proyectará La maldición de Frankenstein. Dirigida por Terrence Fisher (Reino Unido, 1957), con la actuación de Peter Cushing como el Barón Víctor Frankenstein y Christopher Lee como la criatura.

En la noche de este viernes la programación se inició con La novia de Frankenstein, del director James Whale y protagonizada por Boris Karloff; (Estados Unidos, 1935). Estuvieron presentes el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello; el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld; el director de la Biblioteca Provincial, Matías Armándola y el profesor Ricardo Martín Ramírez (FHAyCS-UADER), quien hizo una presentación sobre la obra literaria original y su relación con el cine en distintas épocas. Stoppello valoró “seguir abriendo los espacios culturales a distintas propuestas, con entrada libre y gratuita, para que la ciudadanía pueda acceder a los bienes culturales y tener nuevos puntos de encuentro”.

Cineclub 2.jpgLos espectadores se expresaron

Más de 70 espectadores colmaron el sector de proyección en el patio. Paula comentó: “Somos fanáticas de leer libros de terror y Frankenstein está en nuestra lista de preferidos, quedamos sorprendidas por la película”. Gerardo quedó sorprendido “por la calidad de la restauración de imagen y audio que presentó esta película en blanco y negro de 1935”.

Cartelera de febrero

Viernes 13 de febrero a las 20.30: El jovencito Frankenstein, dirigida por Mel Brooks (Estados Unidos, 1974) y protagonizada por Gene Wilder.

Viernes 20 de febrero, a las 20.30: se proyectará Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), dirigida por Kenneth Branagh quien también protagoniza la cinta junto a Robert De Niro como el monstruo. Es conocida por intentar ser la adaptación más fiel al texto original, manteniendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.