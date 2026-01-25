Vóley: Rowing ganó y Echagüe perdió en una nueva jornada de la Liga Nacional

Este fin de semana, el vóley correspondiente a la Liga Nacional se dio cita en Paraná. Los equipos masculinos del Atlético Echagüe Club y el Paraná Rowing Club jugaron este sábado el primero de sus dos encuentros previstos para el fin de semana. El Negro se midió con Libertad de San Jerónimo Norte; mientras que el Remero enfrentó a Villa Dora.

Victoria de Rowing

En la cancha del Parque Escolar Enrique Berduc, Rowing recibió a Villa Dora en un duelo que contó con el arbitraje de Pablo Gómez y Johana Buet. El partido fue sumamente entretenido: el conjunto santafesino estuvo dos veces por delante en el marcador, pero fue el Albiceleste paranaense el que acabó imponiéndose.

El camino fue 22/25, 25/23, 17/25, 25/20 y 15/9 para la victoria final de Rowing por 3-2, con lo que se llevó dos puntos valiosos en la lucha por la tabla de posiciones. Ahora el Remero está cuarto con ocho puntos, mientras que Villa Dora tiene nueve y es uno de los tres líderes de la Zona A.

En este partido, los dirigidos por Jesús Nadalín salieron a la cancha con Felipe Requejo, Martín Pérez Facundo Nadalín, Matías Sauthier, Fausto Furtado y Valentino Rivarola. Los líberos fueron David Rodríguez y Francisco Pérez.

Lo que se le viene al Remero es su segunda presentación consecutiva como local: este domingo desde las 20 enfrentarán a Libertad de San Jerónimo Norte, otro de los líderes del grupo.

Derrota de Echagüe

Y Libertad es líder de su zona debido a que venció al Atlético Echagüe Club. El partido se jugó en el estadio Luis Butta y contó con el arbitraje de Renzo Leiva y Camila González. El Negro comenzó mal el encuentro con dos sets consecutivos que terminaron en favor del visitante, ensayó una recuperación en el tercero, pero no estuvo cerca de forzar el tie-break.

Fue 3-1 el triunfo de Libertad que se impuso por 25/17, 25/19, 17/25 y 25/20. Este sólido triunfo llevó a los de San Jerónimo a los nueve puntos, con los que lideran la tabla de posiciones junto a Villa Dora y La Calera. El Negro sumó su cuarta derrota de forma consecutiva y está igualado en el último lugar con U.V.T. de San Juan.

Para este partido, Juan Corona optó desde el arranque por: Ignacio De Veccio, Felipe Sosa, Héctor Ganduglia, Franco Bournot Nasca, Denis Pérez y Salvador Mansilla. Los líberos del equipo fueron Fausto Galizzi Kohan y Francisco Schell.

El Negro intentará cortar la mala racha este domingo por la noche: a partir de las 20 se enfrentará con el equipo que perdió ante Rowing el sábado, Villa Dora, nuevamente en el estadio Luis Butta.