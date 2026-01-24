Confirmaron a las “Leonas” que viajarán a Australia para afrontar la Pro League

Este viernes, el cuerpo técnico de las Leonas dio a conocer la nómina de jugadoras que viajará hacia Hobart, Australia, para disputar la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26. El equipo argentino jugará cuatro partidos entre el 10 y 15 de febrero en los que enfrentará a Australia e Irlanda.

El viaje comenzará el lunes 2 de febrero y el plantel se instalará en Australia para afrontar los encuentros correspondientes a esta segunda ventana del torneo. Hasta el momento, Argentina jugó cuatro partidos en los que obtuvo una victoria (1-0 a Alemania), un empate (suspensión por tormenta ante Países Bajos, quedó como 0-0), un punto bonus por shoot-out (1-1 y victoria 5-4 ante Alemania) y una derrota (0-4 ante Países Bajos). Con seis puntos, el equipo está tercero por detrás de Bélgica y Países Bajos.

Las elegidas por Fernando Ferrara son las siguientes: Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

Después de jugar en Australia, la Pro League llevará a la Argentina hacia Europa. Del 13 al 21 de junio las Leonas jugarán en Bélgica frente a las locales y China. Luego, del 23 al 28 de ese mismo mes, cerrarán su participación en Inglaterra enfrentando al anfitrión y a España.

Resultados y fixture de Argentina | FIH Pro League

-Primera ventana (Santiago del Estero):

Miércoles 10/12/25: 1-0 vs. Alemania.

Jueves 11/12/25: 0-4 vs. Países Bajos.

Sábado 13/12/25: 1-1 (5-4) vs. Alemania.

Domingo 14/12/25: 0-0 vs. Países Bajos*.

*El encuentro fue suspendido por tormentas.



-Segunda ventana (Hobart, Australia):

Martes 10/2 - Desde las 5.30*: vs. Irlanda.

Miércoles 11/2 - Desde las 5.30*: vs. Australia.

Viernes 13/2 - Desde las 5.30*: vs. Irlanda.

Sábado 14/2 - Desde las 3.30*: vs. Australia.

*Horarios de Argentina.