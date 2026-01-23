Michel: “La reforma que propone el gobierno profundiza la conflictividad laboral y genera precarización”

Michel disertó en la sede del PJ Concordia y criticó con dureza el proyecto de reforma laboral porque no generará “un solo puesto de trabajo”.

El diputado nacional, Guillermo Michel, estuvo este jueves en la sede del partido Justicialista (PJ) de Concordia, junto a su par Marianela Marclay, el intendente de San José, Gustavo Bastián, y concejales, donde abordaron la reforma que impulsa el gobierno nacional y los 21 conflictos laborales que atraviesa la provincia.

Michel viene manteniendo encuentros con diversos sectores y sindicatos de trabajadores debido a los despidos, cierres, quiebras, suspensiones y retiros voluntarios que se están produciendo en toda la provincia, así como la pérdida de derechos que supone el proyecto de reforma laboral que pretende el gobierno nacional.

“La reforma que propone el gobierno va a profundizar la conflictividad laboral generando precarización y menor producción”, aseveró el legislador a través de un comunicado de prensa.

“Con esta ley el Gobierno busca debilitar la posición de los trabajadores y sabe que no va a generar un sólo puesto de trabajo. No va a haber crecimiento en la formalidad o la economía”, agregó.