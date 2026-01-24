Gimnasia ganó en su estreno con gol olímpico incluido

Por la primera fecha de la Liga Profesional, la Zona B tuvo actividad este sábado en el estadio Juan Carmelo Zerillo. Allí, Gimnasia de La Plata recibió a Racing en el estreno de ambos. El árbitro del encuentro fue Leandro Rey Hilfer, acompañado en el VAR por Adrián Franklin.

La primera chance clara del encuentro fue a los nueve minutos del arranque. Un tiro libre a unos 25 metros del área llevó peligro a arco de Facundo Cambeses gracias a la buena pegada de Nicolás Barros Schelotto. El remate buscaba el costado izquierdo del arco de la visita, pero una buena estirada del arquero llevó el balón al tiro de esquina.

Barros Schelotto tuvo revancha en la siguiente jugada. El tiro de esquina ejecutado por el mediocampista buscó el arco y se clavó en el ángulo superior derecho de la valla defendida por Cambeses. El efecto impreso por la pegada del joven mediocampista confundió al arquero, que amagó a salir y no pudo evitar el tanto pese al manotazo.

A la Academia le costó muchísimo crear ocasiones de gol. La primera llegó de un tiro de esquina desde el costado izquierdo en el que el balón llegó a la cabeza de Adrián Martínez. El remate del Maravilla se fue por encima del travesaño.

Sin claridad, Valentín Carboni tuvo dos llegadas medianamente claras. La primera terminó con un remate bloqueado por Augusto Max en el centro del área grande, mientras que la segunda llegó tras un pase de Matko Miljevic que acabó en control y remate de Carboni, aunque el disparo se fue pegado al poste derecho de Nelson Insfrán.

En un contragolpe, el local pudo estirar la ventaja. Mientras parte de la visita reclamaba un supuesto penal sobre Miljevic, el Lobo sacó la contra que llegó a su punto final con el desborde de Franco Torres por derecha y pase bajo para la llegada de Marcelo Torres. El Chelo dejó pasar el balón para Manuel Panaro, que controló y remató, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

En otra contra iniciada por la gran recuperación de Alexis Steimbach, Gimnasia volvió a buscar a Franco Torres por derecha. El atacante avanzó y luego pasó hacia la izquierda para la llegada en soledad de Marcelo Torres. Aunque tuvo tiempo de acomodarse y definir, el atacante encontró una gran salida de Cambeses, que contuvo el disparo enviando el balón al córner. Fue lo último de la primera mitad.

Tal como en el primer tiempo, el local salió con todo en el complemento y consiguió el segundo gol a los cuatro minutos. Tras un balón aéreo jugado al área, Marcelo Torres controló con el pecho de espaldas al arco y pasó hacia la izquierda para Manuel Panaro, que envió un pase bajo hacia la derecha para la llegada de Franco Torres. El atacante solo tuvo que empujar el balón para poner el 2-0, ya con Cambeses vencido.

Al igual que en el primer tiempo, la primera llegada de Racing en el segundo tiempo fue con un cabezazo de Maravilla Martínez. Esta vez fue en un centro de tiro libre de Miljevic que buscó el cabezazo del ex Instituto. El balón se fue desviado y no trajo mayor peligro al arco de Insfrán.

Miljevic tuvo su intento poco después en un contragolpe que sacó el visitante luego de una recuperación en mitad del campo. El remate del ex Huracán desde afuera del área no llevó mayor peligro para Insfrán, que controló sin dar rebote.

Con posesiones cada vez más largas, Racing comenzó a merodear el área del conjunto anfitrión. En ese marco, Maravilla tuvo su oportunidad con un control y giro para definir de primera dentro del área. Sin embargo, a su disparo le faltó potencia e Insfrán capturó sin problemas.

En su insistencia, Racing llegó finalmente al descuento a los 38 minutos. Un envío al área de Gabriel Rojas desde la izquierda encontró una mala salida de Insfrán y la llegada de Tomás Conechny. El ex Godoy Cruz remató de cabeza ante el arco vacío y puso el descuento que envalentonó al visitante.

No ocurrió nada más. Gimnasia aguantó y se llevó un merecido premio en el debut. En la próxima fecha, el Lobo tendrá que visitar a River el miércoles 28, desde las 20; mientras que a la Academia le tocará recibir a Rosario Central ese mismo día, pero desde las 19.

-SÍNTESIS-

Gimnasia 2-1 Racing.



Goles:

10’PT: Nicolás Barros Schelotto (GIM).

4’ST: Franco Torres (GIM).

38’ST: Tomás Conechny (RAC).



Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Valentín Carboni; Matko Miljevic, Adrián Martínez y Duván Vergara.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

ET: ingresó Alejo Gelsomino por Pedro Silva Torrejón (GIM).

12’ST: ingresó Tomás Conechny por Duván Vergara (RAC).

12’ST: ingresó Santiago Solari por Valentín Carboni (RAC).

12’ST: ingresó Matías Zaracho por Juan Nardoni (RAC).

24’ST: ingresó Marco Di Césare por Nazareno Colombo (RAC).

25’ST: ingresó Santiago Villarreal por Franco Torres (GIM).

25’ST: ingresó Lucas Castro por Ignacio Fernández (GIM).

34’ST: ingresó Tobías Rubio por Gastón Martirena (RAC).

43’ST: ingresó Agustín Auzmendi por Marcelo Torres (GIM).

43’ST: ingresó Pablo Aguiar por Augusto Max (GIM).



Amonestados:

23’PT: Manuel Panaro (GIM).

29’PT: Duván Vergara (RAC).

7’ST: Agustín García Basso (RAC).

16’ST: Ignacio Fernández (GIM).

39’ST: Tobías Rubio (RAC).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Adrián Franklin.



Estadio: Juan Carmelo Zerillo.