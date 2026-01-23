Paraná: continúan obras de estabilización de barrancas en un sector del arroyo Colorado

En diciembre del 2025 la Municipalidad de Paraná comenzó con la segunda intervención de tareas de estabilización de barrancas sobre el arroyo Colorado para dar una solución a los vecinos de calle Cabildo Abierto quienes tuvieron problemas en sus viviendas y terrenos por el desprendimiento de barrancas. Este jueves por la mañana, la intendenta Rosario Romero recorrió la obra y se reunió con vecinos de la zona.

“Hace muchos años las casas fueron construidas en terrenos que presentaban una situación muy distinta a la actual y desde hace unos años los propietarios se mostraron preocupados por los derrumbes. En este sentido esta obra, que debió ser financiada por el gobierno nacional, la encaramos de urgencia previa aprobación del Concejo Deliberante de una ordenanza de emergencia para trabajar en la zona y evitar que las casas se sigan deteriorando”, sostuvo Romero.

La intendenta destacó que las obras permitirán crear nuevos espacios de disfrute para los vecinos y favorecerá en el encauce del arroyo. Asimismo, instó a la comunidad a no arrojar residuos en los arroyos. “Esto es algo que tenemos que recuperar entre todos y hay que generar conciencia de que los residuos tienen que ir en los contenedores y no en los cursos de agua”, manifestó.

Por su parte el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice explicó: “La idea es generar una estabilización de los taludes para que no tengamos deslizamientos en las márgenes y así dar tranquilidad a los vecinos que han estado afectados durante mucho tiempo. Además, se hacen drenajes y canalizaciones de efluentes pluviales”.

“Los trabajos representan seguridad para el vecino que vive en la zona, ya que muchos no quieren dejar su casa porque vivieron toda su vida en este lugar. Contentos de la respuesta que está dando la Municipalidad después de muchos años”, señaló Stella Maris Peltzer, integrante de la comisión vecinal Mariano Moreno.

En septiembre del 2025 comenzaron las tareas de contención y ya con Presupuesto 2026 se encararon trabajos de mayor envergadura como la construcción de un canal de hormigón de 175 metros de extensión, 10 metros de ancho y 3 metros de alto, que impedirá la erosión del terreno que genera el curso de agua. Dicho canal contará con rampas de acceso para su posterior limpieza y mantenimiento y permitirá incorporar un espacio público más en la ciudad. El proyecto también prevé la construcción de un cuenco de hormigón en la cascada del arroyo, la restitución del talud y la pavimentación de la calle Cabildo Abierto.

De la recorrida también participaron el viceintendente David Cáceres; el Jefe de Gabinete, Santiago Halle; la secretaria de secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante; las concejalas Luisina Minni, Susana Farías y Fernanda Facello y el concejal Sergio Elizar.