La Asignación Universal y la Tarjeta Alimentar aumentaron un 14% en la era Milei pero no cubren los gastos

La pobreza y la indigencia en Argentina bajaron hasta el 31,6% y el 6,9%, respectivamente, tras la desaceleración de la inflación y la mejora en la captación de datos recabados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Entre los hogares con niños influyó positivamente también la suba del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA), que tuvieron un avance real del 14% entre 2023 y 2025.

Como consecuencia, la pobreza entre los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 14 años cedió 4,1 puntos porcentuales (p.p.) entre el segundo semestre de 2023 y el primero de 2025 (39,5% vs. 35,4%), de acuerdo con cifras oficiales del INDEC. En tanto, la cantidad de personas de este grupo poblacional que estaba bajo la línea de indigencia bajó en 8,9 p.p. (18,9% vs. 10%).

"La AUH, implementada en 2009, se consolidó con los años como la principal política de transferencia monetaria dirigida a la niñez en Argentina. Al estar condicionada a controles de salud y asistencia escolar, cumple una doble función, refuerza los ingresos de los hogares en el corto plazo y busca incidir sobre el desarrollo de capital humano en el mediano y largo plazo", destacó un informe de Fundación Mediterránea, publicó Ámbito.

Vale aclarar que en el primer semestre del 2024, la pobreza e indigencia habían alcanzado al 39,1% y el 27% de los niños, respectivamente, producto de la fuerte aceleración de la inflación que generó la devaluación del gobierno de Javier Milei.

El poder de compra de la AUH creció, pero la Tarjeta Alimentar permanece congelada

Actualmente, unos 4,3 millones de niños reciben el beneficio con un monto que en diciembre de 2025 alcanzó los $122.492. En esa línea, desde Fundación Mediterránea subrayaron que el análisis sería incompleto si no se considerase a la Tarjeta Alimentar, que funciona como complemento a la AUH y, en conjunto, permiten explicar porque "en varios momentos recientes las transferencias por hijo llegaron a cubrir la totalidad de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)".

A diferencia de la AUH, la TA permanece sin cambios desde junio de 2024 en $52.250 mensuales para un hijo, por lo cual la inflación fue erosionando su poder de compra. Por ese motivo, el citado informe aclaró que "cuando se mira el esquema completo, la mejora es más moderada (del 14%)" en relación al avance que tuvo la AUH por sí sola.

La suma de ambas prestaciones permitieron cubrir el 55% de la CBA en diciembre 2023; mientras que alcanzaron a cubrir el 100% en el mismo mes de 2024; y el 92% en 2025. "Aunque el último dato marca un descenso respecto al pico, el promedio anual de 2025 fue del 97%, el más alto en la historia del programa si se excluye el período de pandemia, cuando los ingresos necesitaron refuerzos extraordinarios", resaltaron.

Cuánto aumentó la AUH en relación a los diferentes bienes y servicios

Más allá de la mejora real de la AUH, en el último año su poder de compra no avanzó parejo frente a los diferentes aumentos de precios de la economía. A modo de ejemplo, mientras la asignación aumentó 31,3%, la educación escaló 52,3%, vivienda y servicios 41,6%, alimentos y bebidas 32,2% y transporte 32%. De los doce rubros del IPC, la AUH solo superó a cinco.

Desde Fundación Mediterránea destacaron que "el rezago en educación es especialmente relevante", esto se debe a que la AUH es una transferencia condicionada a la escolaridad, "pero su poder de compra en servicios educativos cayó más de 20 puntos en un año". "Aunque la mayoría de los beneficiarios asiste a escuelas públicas, existen gastos asociados a la escolaridad (idiomas, actividades deportivas, apoyo escolar, transporte, materiales, entre otros) que forman parte del costo efectivo de educar a un niño", advirtieron.

En ese sentido, las primeras mediciones de pobreza exhibió que en el cuarto trimestre del 2025 se produjo un freno en la baja de la pobreza producto de la fuerte suba de alimentos que impactó en las canastas alimentarias. El Nowcast de Pobreza que elabora mensualmente el economista Martín González Rozada y publica la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) mostró que en el tercer trimestre del año pasado la pobreza se estimó en torno al 28,7%, mientras que para el período octubre-diciembre escaló al 32,5%.

No obstante, la tasa de pobreza del segundo semestre se ubicaría en torno al 30,6%. Este nivel implicaría una nueva desaceleración, pero a menor escala que en la que se había observado en el semestre anterior.

Diferencias entre la prestación para trabajadores formales e informales

Desde la Fundación Mediterránea se destacó que la AUH+Tarjeta Alimentar cubrieron el 92% de la Canasta Básica Alimentaria por hijo a diciembre de 2025, mientras que la asignación familiar contributiva para un trabajador formal del tramo de menores ingresos abarcó apenas el 32%.

El problema radica en que la brecha entre la cobertura de la AUH+TA y la asignación contributiva se amplía a medida que el salario sube, ya que la segunda pasa solo a cubrir el 22% de una CBA en el segundo tramo, 13% en el tercero y solo 7% en el cuarto.

En ese sentido, desde el think-tank económico subrayaron que "la AUH fue diseñada para extender a los trabajadores informales, desocupados, empleadas de casas particulares y monotributistas sociales un derecho que los trabajadores registrados ya tenían a través de las Asignaciones Familiares". Si bien destacaron que, en un país con un 43% de trabajadores informales, se vuelve necesario extender la protección por hijo más allá del empleo registrado, alertaron que "con el tiempo, la superposición de programas y criterios dio lugar a un esquema fragmentado, difícil de administrar y con incentivos que conspiran contra la formalización laboral".