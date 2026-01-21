Gómez Tutau repudió el espionaje a Frigerio y pidió una investigación profunda

El concejal peronista de Paraná, Emiliano Gómez Tutau, expresó su repudio al hecho de espionaje denunciado en dependencias oficiales del Gobierno de Entre Ríos y manifestó su solidaridad con el gobernador Rogelio Frigerio, al considerar que se trata de un episodio de grave afectación institucional que requiere una investigación urgente y transparente.

A través de su cuenta de Twitter, el edil sostuvo: “Quiero expresar mi solidaridad con el gobernador de la provincia de Entre Ríos frente a este hecho grave que afecta nuestras instituciones democráticas y que exige un pronto esclarecimiento. Por su gravedad institucional, este hecho debe ser investigado con máxima publicidad de los actos, seriedad institucional y la celeridad que la situación requiere”.

En su mensaje, Gómez Tutau advirtió que el episodio no puede analizarse de manera aislada y lo vinculó con el actual contexto nacional en materia de inteligencia estatal. “Este episodio, del que no encuentro antecedentes recientes, se da en un contexto donde la Argentina atraviesa una profunda reconfiguración del sistema de inteligencia. El DNU 941/2025 reformó de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional y modificó la lógica de funcionamiento del Estado en esta materia”, señaló.

Finalmente, el concejal profundizó su análisis y remarcó la necesidad de controles democráticos firmes frente a los cambios estructurales que se están impulsando. “Esa reforma impulsa el pasaje del Estado clásico a un Estado gobernado por sistemas de información, donde la inteligencia deja de ser un área auxiliar y pasa a ser infraestructura central del poder. En ese marco, el presupuesto de la SIDE creció más del 190 % en los últimos dos años, y se habilita la incorporación de nuevas tecnologías de análisis de datos, incluso mediante eventuales contrataciones con empresas tecnológicas como Palantir. Por eso este hecho ocurrido en Entre Ríos no puede analizarse aisladamente y exige controles democráticos firmes, institucionalidad y responsabilidad política”.

El pronunciamiento de Gómez Tutau se suma a otras expresiones de repudio y preocupación por el hallazgo de dispositivos de espionaje, un hecho que continúa siendo investigado por la Justicia.