Se puede visitar la feria de arte gráfico e ilustración entrerriana en Aura

En el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA, ubicado en Alameda de la Federación 557 en Paraná, se realiza hasta el domingo 25 de enero, de 17 a 21, una feria de arte gráfico e ilustración entrerriana. Participarán artistas, emprendimientos y editoriales de distintos puntos de la provincia.

Durante los tres días se exponen obras originales y publicaciones que muestran distintas ramas del dibujo y la ilustración, humor gráfico, stands editoriales, objetos, fanzines y diseño, entre otros.

Son parte de la exposición (que quedará abierta al público hasta el 14 de febrero): Maxi Sanguinetti (pinturas, dibujante de prensa, Paraná), Manu Siri (ilustración editorial, Villaguay), Juan Dibuja (ilustración objetos, Concordia) y Shei Salinas (ilustración tatoo, Victoria).

Participan de la feria, emprendimientos que desarrollan la ilustración en diversos formatos y editoriales de la provincia y la región.

También se realizará una jam de dibujo libre para todas las edades, este sábado a las 18. Se invita a la comunidad a participar y llevar sus propios materiales.

El objetivo del evento, que se enmarca en la agenda CUAC! Verano de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, es promover y difundir trabajos y producciones derivados directamente del dibujo y la ilustración. También, visualizar a artistas de toda la provincia que desarrollan este oficio aplicado en las diferentes áreas, desde los lugares institucionalizados hasta las producciones independientes.

Convocatorias de AURA

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA informa que se encuentra trabajando en las bases y condiciones de su convocatoria federal anual para artistas de toda la provincia. En ese sentido, en el 2025 se concretaron con gran respuesta del público las tres exposiciones seleccionadas.

La entrada será libre y gratuita.