Garnier negó irregularidades en la entrega de alimentos en La Paz y se puso a disposición de la Justicia

El secretario de Desarrollo Social y Salud del Municipio de La Paz, Josías Garnier, difundió una carta abierta dirigida a los vecinos y vecinas de la ciudad para responder a las acusaciones formuladas por concejales de la oposición, quienes impulsaron una denuncia judicial por presuntas irregularidades en la gestión y entrega de alimentos a sectores vulnerables.

En el texto, Garnier negó “de manera rotunda y categórica” los hechos que se le atribuyen y aseguró que, aun sin haber sido notificado formalmente por la Justicia, se presentó voluntariamente en Fiscalía para ponerse “a total disposición” y aportar toda la documentación e informes necesarios para el esclarecimiento de la situación.

“Como funcionario público, cumplo con mi deber de dar todas las explicaciones necesarias cada vez que se intenta poner en duda mi accionar”, expresó el funcionario, quien subrayó que su responsabilidad institucional se debe tanto a la confianza del intendente como a la de los vecinos que acompañan un proyecto político “que lleva más de diez años construyéndose en la ciudad”.

En ese marco, Garnier defendió el camino institucional como la vía adecuada para resolver este tipo de controversias y recordó que fue el primero en presentarse personalmente en el Concejo Deliberante cuando fue convocado, para brindar explicaciones “de manera directa, sin intermediarios”.

En su carta, el secretario también cuestionó con dureza a los concejales kirchneristas que promovieron la denuncia, a quienes acusó de incurrir en oportunismo político y de priorizar la acusación mediática por sobre el trabajo territorial. “Para acusar cualquiera puede hablar. Lo que no se ve es la misma predisposición para acercarse, ayudar y trabajar codo a codo por los vecinos y vecinas de La Paz”, señaló.

“En política no todo vale”, afirmó Garnier, quien sostuvo que su decisión de hacer públicas estas explicaciones tiene como objetivo no solo defender su nombre y el de su familia, sino también resguardar al equipo de trabajo y a un proyecto de gestión que, según remarcó, “ha transformado realidades” en la ciudad.

Finalmente, el funcionario ratificó que continuará desempeñando sus funciones con normalidad y reafirmó su compromiso con la transparencia y la honestidad como valores centrales de la gestión pública. “Con la tranquilidad de haber actuado correctamente, continúo enfocado en cumplir con la responsabilidad que me fue confiada”, concluyó.