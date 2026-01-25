El Corsódromo fue una fiesta y más de 19 mil personas disfrutaron de la cuarta noche del Carnaval del País

El Corsódromo “José Luis Gestro” volvió a brillar y la cuarta noche del Carnaval del País fue presenciada por poco más de 19 mil personas.

El Carnaval del País -que desde esta edición ostenta con orgullo el rango de Fiesta Nacional- vivió su cuarta noche en el Corsódromo “José Luis Gestro” de Gualeguaychú con una postal elocuente: más de 19 mil personas colmaron las tribunas para asistir a una jornada donde el brillo no estuvo solo en el color y el ritmo, sino también en una evolución técnica palpable del mayor espectáculo a cielo abierto del verano argentino.

Esta edición lleva -a manera de reconocimiento y homenaje- los nombres de Néstor Lapalma y Roberto “Toto” Arakaki.

Lejos del impacto inaugural y de la lógica comparativa de las primeras noches, la cuarta jornada permitió observar con mayor nitidez cómo cada comparsa afina su propuesta, ajusta tiempos, corrige desfasajes y fortalece su relación con el espacio escénico. El Carnaval empezó, definitivamente, a mostrar su madurez. Y lo hizo desde un Corsódromo que, noche a noche, se consolida como una maquinaria cultural compleja, donde nada queda librado al azar.

El desfile

La apertura estuvo a cargo de O´Bahía, del Club de Pescadores, que presentó su tema “El pescador, el genio y las mil y una noches”, bajo la dirección de Adrián Butteri. En esta cuarta pasada, la comparsa evidenció un crecimiento notable en la lectura narrativa del espectáculo. Los cuadros se percibieron más compactos, con transiciones mejor resueltas y un mayor equilibrio entre música, danza y escenografía. El relato onírico inspirado en los cuentos clásicos ganó claridad, y la utilización del espacio -500 metros de largo por casi 10 de ancho que tiene la pasarela- permitió que la propuesta se volviera más envolvente, sin perder dinamismo. O´Bahía mostró que la evolución técnica no siempre se expresa en sumar elementos, sino en ordenarlos con mayor precisión.

Luego fue el turno de Papelitos, del Club Juventud Unida, con su propuesta “Vivos”, dirigida por Juane Villagra. La comparsa ratificó su impronta vibrante y contemporánea, pero en esta cuarta noche se destacó especialmente por un mejor control del ritmo general del desfile. Hubo una mayor coherencia entre los bloques coreográficos y una lectura más orgánica de la pasarela, lo que permitió que la energía no decayera en ningún tramo. Papelitos continúa explorando un lenguaje estético que dialoga entre la memoria y el presente, y en esta instancia logró que esa búsqueda se sostuviera con mayor fluidez técnica, reforzando su condición de protagonista en la competencia.

El tercer lugar del desfile correspondió a Ará Yeví, del Club Tiro Federal, con su propuesta “La resistencia”, dirigida por Guillermo Carabajal. La comparsa volvió a destacarse por la solidez de su propuesta simbólica, pero en esta cuarta noche sumó un plus técnico significativo. El trabajo coreográfico ganó en sincronización y profundidad escénica, permitiendo que el mensaje se potenciara sin necesidad de subrayados. La iluminación, el uso del color y la disposición de los cuerpos en escena evidenciaron un crecimiento que se apoya en la precisión y en una comprensión cada vez más afinada del espacio del Corsódromo. Ará Yeví confirma que su fortaleza reside en conjugar contenido y espectáculo con una ejecución cada vez más depurada y demuestra -noche tras noche- por qué es una de las grandes candidatas.

El cierre quedó en manos de Marí Marí, del Club Central Entrerriano, que propone “Genios” bajo la dirección de Gregorio Farina. La comparsa rojinegra mostró, una vez más, su oficio y experiencia, pero lo interesante de esta cuarta noche fue advertir cómo esa trayectoria se traduce en ajustes casi imperceptibles para el espectador ocasional, pero decisivos en términos técnicos. Los tiempos de pasarela se mostraron más ajustados, las carrozas dialogaron mejor con el cuerpo de baile y el vestuario encontró un equilibrio más armónico con la puesta general. Marí Marí reafirma su búsqueda de excelencia estética, y lo hace desde una lógica de refinamiento constante.

Para todo el mundo

La cuarta noche del Carnaval del País también volvió a proyectarse más allá de Gualeguaychú. Como es habitual, el espectáculo fue transmitido en vivo a través del canal oficial del Carnaval del País en YouTube, permitiendo que el mundo acceda, en tiempo real o diferido, a una de las fiestas más emblemáticas de la Argentina. Además, se registró la presencia de numerosos medios nacionales y de países limítrofes.

La Oficina de Prensa – que coordina Diego Hilt Quiroz, y se integra con Juan Gabriel Núñez Martínez, Laura Lopardo Fava- informó que entre los visitantes destacados estuvo el reconocido chef y conductor Rodrigo Cascón, quien junto a Sebastián Coria mostrará el Carnaval en su programa “Destinos y Sabores”. También asistieron el secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello, y el ministro de Finanzas de la provincia, Fabián Boleas.

El calendario del Carnaval del País continuará este sábado 31 de enero, todos los sábados de febrero y durante el fin de semana largo de Carnaval, previsto para el domingo 15 y lunes 16 de febrero. Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo -de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados desde las 9 hasta el cierre- o a través de las plataformas digitales oficiales.

“Para la última noche de enero, los residentes del Departamento Gualeguaychú contarán con un beneficio especial para adquirir mesas en sectores VIP, mientras que los habitantes de toda la provincia de Entre Ríos podrán acceder a un 50% de descuento en la entrada general, bajo modalidad de venta presencial y con DNI físico”, se resaltó desde el área de Prensa.

Con cuatro noches cumplidas, el Carnaval del País entra en una etapa donde la evolución técnica comienza a marcar diferencias sutiles pero decisivas. El espectáculo no solo crece en convocatoria: se perfecciona. Y en ese proceso, cada comparsa demuestra que el camino hacia la consagración también se construye ajustando, puliendo y entendiendo que, en el Carnaval del País, la técnica también es parte del espectáculo.

Canal oficial de YouTube “Carnaval del País”