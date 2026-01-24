El Festival Popular hizo vibrar a Bajada Grande con una noche de música y atractivas propuestas

Es la tercera edición de este evento que forma parte de la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad, que impulsa la Municipalidad. En los renovados Miradores, vecinos y vecinas de la zona disfrutaron de una jornada que combinó teatro, patio gastronómico y una feria de emprendedores.

Bajada Grande celebró este viernes la llegada de una nueva edición del Festival Popular, que en esta instancia se realizó en la zona de los Miradores.

Como en las anteriores ediciones, en el Parque Lineal Sur y en San Agustín, el evento volvió a convocar a vecinos y vecinas de la ciudad que nuevamente tuvieron acceso a expresiones artísticas y recreativas para disfrutar en familia, así como también de un patio gastronómico y una feria de emprendedores.

Durante el festival se presentaron Las aventuras del Capitán Pierre Zubiet, del grupo Patatas Patas; Origen; Los Hermanos Corradini; La Montrull; La Red Bull y Sofi Drei, conformando una grilla diversa que reúne música, teatro y propuestas para todo público.

El viceintendente de Paraná, David Cáceres, valoró la iniciativa y la masiva concurrencia que acompaña cada jornada. “Paraná nunca tuvo tantas actividades como las que tenemos en este verano. Es un esfuerzo enorme de los trabajadores municipales. Venimos de Música en el Anfiteatro, de peñas y el Premate en otras localidades. La centralidad los fines de semana son los Festivales Populares y la lógica es que los emprendedores, artesanos y gastronómicos sean de la zona”.

“Hay mucho trabajo detrás de la organización de todos los eventos y de la agenda, para que en enero y febrero los paranaenses puedan disfrutar de muchas actividades. El 6 y 7 de febrero tenemos la Fiesta del Mate: queda muy poco y tenemos gran expectativa. Recordamos a la ciudadanía que hay entradas disponibles para ver a los artistas cerca del escenario, en un lugar pensado para el confort”, señaló el jefe de Gabinete, Santiago Halle.

En cuanto a la participación del polo gastronómico y emprendedor, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, manifestó: “Hubo artesanos, emprendedores con una estética de primera y es un proceso que se fue dando con todas las áreas municipales. La comunidad de Bajada Grande sugirió, tanto a los emprendedores como a los artistas”.

Visibilizar el emprendedurismo

Miriam Paniagua, emprendedora de Bajada Grande, agradeció la posibilidad de mostrar su producción. “Le quiero agradecer a la Intendenta por haberse acordado y al creador de todo esto, Luis “Pacha” Rodríguez”.

Marta Jaime, vecina de Paraná, dijo que el festival “es hermoso. Bailo folclore y vine a acompañar a mi hija que es emprendedora. Hay que disfrutar de esto”.

Música de tierra adentro

Aarón Verón, cantante del Grupo Origen, destacó el “apoyo a las bandas locales. La idea es defender lo nuestro, nuestras raíces, y a los músicos hay que darles mucha importancia”. Lihuel Quiroga, integrante de la banda, expresó que “es un placer compartir la música. Y estoy feliz de haber compartido una noche así”.

“Es una sensación muy linda compartir la música folclórica con la gente de Paraná que se acercó a los Miradores”, aseguró el músico Agustín Marzo.