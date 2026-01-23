Respaldo nacional a la continuidad de Stella Maris Martínez al frente de la Defensoría General de la Nación

El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina remitió una nota al Presidente de la Nación, Javier Milei, para expresar su firme respaldo a la continuidad de la Dra. Stella Maris Martínez al frente de la Defensoría General de la Nación y solicitar que revea la decisión de no requerir al Senado de la Nación el acuerdo para su designación por un nuevo período de cinco años.

El escrito lleva la firma de Ariel Alice, coordinador y defensor general de Río Negro; Marcela Millán, vicecoordinadora y defensora general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Maximiliano Benítez, tesorero y defensor general de Entre Ríos.

En la nota, las autoridades del Consejo Federal fundamentaron el pedido en los hechos de público conocimiento referidos a la voluntad del Gobierno Nacional de no enviar los pliegos respectivos al Senado Nacional para la continuidad de Martínez, lo cual “contribuye a profundizar la crisis de vacantes en la justicia”.

En tal sentido, indicaron: “Expresamos nuevamente nuestro firme respaldo a la continuidad de la Dra. Stella Maris Martínez al frente de la Defensoría General de la Nación y solicitamos expresamente al Poder Ejecutivo Nacional, que revea la decisión de no requerir al Honorable Senado de la Nación el acuerdo correspondiente para su designación por un nuevo período de cinco (5) años, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa (Ley 27.149)”.

Asimismo, destacaron que Martínez ocupa el cargo desde el 12 de junio de 2006, luego de haber sido Defensora Oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante cinco años, cargo al que accedió mediante concurso de oposición y antecedentes, y Defensora General Subrogante por un año.

“Durante casi dos décadas de gestión, su liderazgo consolidó a la Defensoría General como un organismo autónomo, independiente y con autarquía financiera, fiel al mandato constitucional de promover la legalidad y proteger los derechos humanos y bajo su conducción, el Ministerio Público de la Defensa se transformó en un pilar esencial del acceso a la justicia, garantizando asistencia jurídica integral, especialmente a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad”, resaltaron.

“Ello demuestra su extensa trayectoria con una conducta ética intachable, refleja una carrera caracterizada por la excelencia profesional y el compromiso con el servicio público en el ámbito de la defensa pública tanto de nuestro país como en la región latinoamericana, todo lo cual ha sido objeto de numerosos reconocimientos internacionales”, agregaron.

Finalmente, sostuvieron: “Desde esta Asociación y conjuntamente con el resto de entidades que oportunamente manifestaran su respaldo con fuerte consenso, consideramos imprescindible asegurar la continuidad de la Dra. Stella Maris Martínez como Defensora General de la Nación por un nuevo mandato de cinco años, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, en reconocimiento a los avances institucionales alcanzados bajo su conducción”.