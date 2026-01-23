El diputado Aranda visitó Isletas y se reunió con autoridades de la nueva comuna

El diputado provincial Lénico Aranda visitó la flamante Comuna de Isletas, donde mantuvo una reunión de trabajo con Lucas Eichmann y Soledad Eichmann, autoridades locales, con quienes dialogó sobre los proyectos y acciones a impulsar en distintas áreas clave para el desarrollo de la comunidad.

Durante el encuentro, se abordaron iniciativas vinculadas al fortalecimiento institucional, obras y servicios, con el objetivo de acompañar el crecimiento de Isletas en esta nueva etapa como comuna.

En ese marco, Aranda destacó su compromiso con la localidad y expresó: “Voy a estar a disposición de todo lo que necesiten y pueda gestionar. Realicé gestiones para que Isletas pase de Junta de Gobierno a Comuna, y estoy muy contento de que el gobernador Rogelio Frigerio haya trabajado para que esto finalmente suceda”.

La visita se dio en un contexto de celebración y expectativas renovadas para Isletas, tras la reciente jerarquización institucional que permitirá mayores herramientas de gestión y autonomía para la comunidad.