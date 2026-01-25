La Unión sufrió una ajustadísima derrota ante El Talar

La Unión estuvo por delante en el marcador en buena parte del encuentro, pero no resistió.

Este sábado por la noche, La Unión de Colón tuvo una nueva presentación en el marco de la Liga Argentina de Básquet. En el estadio Roberto Contini visitó a El Talar por la Conferencia Sur del certamen. Los árbitros del juego fueron José Lugli y Romina Morales Ibarra.

Pese a que en el primer cuarto fue El Talar el que terminó en ventaja (25-22), La Unión consiguió dominar buena parte del encuentro. En el segundo tramo llegó a sacar 13 puntos de diferencia (45-32), pero acabó yéndose al descanso con ventaja de siete tantos: 50-43.

Durante la segunda mitad del encuentro, el equipo colonense consiguió mantener la diferencia y se retiró al último descanso en ventaja por seis (69-63), pero no resistió. El tramo final fue completamente favorable al dueño de casa, que se impuso por un parcial de 19-12 que le dio el triunfo por 82-81.

Esta victoria de El Talar fue posible gracias a una soñada noche de Matías Cueva, que anotó 30 puntos. Lo secundó muy bien Pablo Aaron, que anotó 17 tantos y además tomó 10 rebotes en una buena actuación en ambos rubros. En La Unión destacaron Rodrigo Acuña y Matías Caire, que aportaron respectivamente 23 y 19 tantos.

La derrota dejó a La Unión en la séptima posición con récord 10-6; mientras que su rival de la noche del sábado ahora acumula ocho victorias y nueve derrotas. En su próxima presentación, el conjunto de Martín Guastavino visitará a Racing de Avellaneda, el próximo martes desde las 20.30.

-SÍNTESIS-

El Talar 82-81 La Unión.



Parciales: 25-22 // 43-50 (18-28) // 63-69 (20-19) // 82-81 (19-12).



Formaciones:

EL TALAR (82)

*Pablo Aaron: 17pts, 10rbs, 2per.

*Matías Cuello: ---.

*Facundo Sanz: 6pts, 9rbs, 1rec, 2per, 1ta.

*Joaquín Barzatsqui: 1as, 1per.

*Facundo López Banegas: 6pts, 1rb, 7as, 1rec, 3per.

Matías Cueva: 30pts, 5rbs, 1as, 1per.

Conrado Solana Blaiotta: 2pts, 2rbs, 1rec, 2per.

Valentín Campano: 3pts, 2rbs.

Enzo Ruiz: 11pts, 2rbs, 2as, 1per.

Tomás Verbauwede: 7pts, 5rbs, 2per.

DT: Leandro Genovese.



LA UNIÓN (81)

*Álvaro Merlo: 7pts, 3rbs, 2as, 1rec, 1per, 1ta.

*Gonzalo Romero: 7pts, 8rbs, 3as, 1rec.

*Matías Caire: 19pts, 5rbs, 3as, 2rec.

*Rodrigo Acuña: 23pts, 2rbs, 1as, 1per.

*Guido Cabrera: 4pts, 8rbs, 3as, 2per

Nicolás Henriques: 7pts, 2rbs.

Lucio Longoni: 4pts, 2rbs, 2rec, 1per.

Ignacio Eder: 3pts, 1rb, 1rec.

Valentino Salamone: 7pts, 5rbs, 1as, 1rec, 1per.

DT: Martín Guastavino.



*Inicialistas.



Árbitros: José Lugli - Romina Morales Ibarra.



Estadio: Roberto Contini.