Sospechas, internas y secretos detrás de la última ola de renuncias en áreas sensibles del Gobierno

En cada una de las renuncias de esta semana, que fueron varias, hay una trama que incomoda a la Casa Rosada. Los detalles.

El gobierno de Javier Milei atravesó una fuerte ráfaga de renuncias en las últimas 72 horas, justo en momentos en los que el mandatario argentino desplegaba una intensa agenda en Davos, Suiza, y brindaba su discurso por tercer año consecutivo, el cual estuvo lejos de las expectativas generadas en la previa.

El jefe de Estado regresó a la Argentina y se encontró con cambios en al menos cinco sillas dentro del organigrama de su equipo de trabajo.

Sin dudas, una de las más importantes fue la salida de Luis Pierrini, el ahora exsecretario de Transporte que depende de Luis “Toto Caputo. Será reemplazado por Fernando Hermann, un arquitecto con experiencia en infraestructura. Pierrini había asumido al frente de Transporte tras la salida de Franco Mogetta, proveniente del sector de la industria de los seguros y sin ninguna experiencia previa.

Hermann, llega a una silla clave por los subsidios con el “aval” del “Jefe”, Karina Milei. Sin embargo, según pudo saber Perfil, quien acercó el nombre del nuevo funcionario es Carlos María Frugoni, quien cumplió un rol como Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), y el pasado 15 de enero salió su designación en el Boletín Oficial como secretario de Coordinación de Infraestructura de la cartera de Economía.

La salida de Pierrini se aceleró luego de una nota en el diario La Nación, donde se señalaban supuestos desmanejos con los subsidios en la que la empresa La Nueva Metropol fue denunciada por defraudar al Estado con el sistema SUBE con fondos cercanos a los $ 30 mil millones.

Fuentes conocedoras del mundillo del transporte, señalan que la denuncia también está enmarcada entre La Nueva Metropol y la empresa Dota, que maneja cerca del 70% del mercado.

Casualidades, o no...

En la Casa Rosada reconocen que intentarán recuperar la iniciativa en el tema señalando que Pierrini no accionó en el Ciadi para evitar el juicio de las accionistas de Autopistas del Sol y el Grupo Concesionario del Oeste.

Casualidades (o no) de la política: Mauricio Macri estuvo vinculado a Autopistas del Sol y Frugoni fue funcionario suyo en Autopistas Urbanas SA (AUSA).

El proceso judicial asciende a casi US$ 300 millones y en el oficialismo reconocen que el litigio era evitable. La salida de Pierrini se da en medio de los movimientos también en las empresas del sector ferroviario.

Todas las fuentes conocedoras del universo de las empresas públicas ferroviarias aseguran que si bien en el organigrama dependen en la práctica del ministro Caputo, los movimientos no se dan sin la aprobación del asesor presidencial, Santiago Caputo.

Allí hubo dos salidas: por un lado la de Gerardo Boschín de Sofse (Trenes Argentina Operaciones) y Leonardo Comperatore de ADIF (Trenes Argentinos Infraestructura). Ambos, cumplieron funciones en la empresa estatal Arsat hasta que fueron designados como titulares de las empresas públicas del sector ferroviario. Los reemplazos son Sebastián Georgetti y Fabián González respectivamente. Georgetti por caso, comenzó siendo boletero de la línea Sarmiento. González es ingeniero administrativo.

La otra salida rutilante fue la del extitular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Paul Starc. La salida fue consensuada. De hecho, son muchas las fuentes que aseguran que era cuestión de tiempo y que si no se fue antes, fue porque no había consensos respectos de quién sería el reemplazante.

La UIF depende de Mariano Cúneo Libarona, quien también espera recambio. Starc será reemplazado por Ernesto Gaspari. Un dato llamativo: el nuevo titular de la UIF fue recomendado por Cristian Aguadra, el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sobre quien el asesor Caputo mantiene control.

La UIF siempre ha sido territorio del asesor Caputo, pero ahora también deberá trabajar de manera coordinada con el ministro Caputo. Fundamentalmente, porque se pone en marcha la Ley de Inocencia Fiscal, que permite insertar en el circuito legal ahorro en moneda extranjera, u otras formas con mayor laxitud y partiendo de la premisa de que el contribuyente es “inocente”.

Gaspari fue secretario de Coordinación y Planificación Exterior de la Cancillería argentina, además de otros cargos en el Ministerio de Hacienda.

Casares al Enargas

La tercera salida fuerte es la de Carlos Casares. “No es el tipo de gestión que queremos para el nuevo Ente”, explicaron fuentes oficiales ante este medio. Casares presentó su dimisión como titular del Ente Regulador del Gas (Enargas), el organismo encargado de regular la distribución y comercialización del gas.

El Gobierno decidió meses atrás unificar dos organismos, el Enargas y el ENRE, uno regulaba en materia de gas, el otro en materia de electricidad. El nuevo ente regulador se llama Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge) y estará a cargo de Marcelo Lamboglia, actual interventor del ENRE. Casares estuvo desde el inicio de la gestión y sobrevivió a la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo en su momento, y a la llegada de la actual secretaria del área, María Tettamanti.

La cartera de Economía ya había sufrido una salida traumática en noviembre del año pasado cuando Ornella Calvete se vio forzada a renunciar, cuando se hallaron US$ 700 mil sin declarar.

Fuente: Perfil, Pablo Varela.