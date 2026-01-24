Patronato enfrentó a Atlético Rafaela en su segundo partido de pretemporada

Federico Bravo fue titular en el primer encuentro de la mañana, que terminó 0-0.

Este sábado Patronato llevó adelante su segundo par de amistosos de pretemporada. El rival fue el mismo que en la primera ocasión: Atlético Rafaela. La diferencia estuvo en que esta vez el local fue el conjunto rafaelino en el predio Tito Bartomioli.

Primer partido

En el primero de los dos partidos, que terminó 0-0, el conjunto que dispuso Rubén Forestello contó con los siguientes jugadores: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Brandon Cortés, Federico Bravo, Juan Barinaga; Valentín Pereyra y Hernán Rivero.

En frente, los dirigidos por Iván Juárez contaron con un viejo conocido del Patrón: Matías Pardo. También tuvieron como titular al gualeyo Juan Capurro, parte del ascenso del conjunto rafaelino en el último Torneo Federal A.

La formación completa de la Crema en este partido fue con: Mayo Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Agustín Obando, Facundo Soloa, Juan Capurro, Matías Pardo; Pablo Furtado y Mauro Quiroga.

Segundo partido

Para el segundo encuentro, Forestello eligió a Franco Rivasseau; Luciano Pacco, Santiago Piccioni, Fernando Evangelista; Augusto Picco, Benjamín Bravo, Marcos Enrique, Bartolomé Velásquez; Valentín Villarreal, Francisco Lencinas e Ignacio Giacinti.

En frente, Juárez dispuso a: Ramiro Martínez; Leonardo Flores, Thomas Rojas, Valentín Mondino, Ignacio Grandoli; Marcos Fernández, Valentino Arro, Rodrigo Suárez, Francisco Nouet; Ijiel Protti y Joel Bonifacio.

En este encuentro en el que el Rojinegro tuvo a mayoría de jugadores surgidos de sus categorías formativas (nueve sobre 11), el resultado final fue 1-0 para el conjunto anfitrión. El gol llegó en el primer tiempo y fue anotado por el mediocampista Marcos Fernández.

Al cabo de cuatro partidos de prueba, el Patrón suma tres empates y una derrota. La preparación continuará con entrenamientos en el predio La Capillita y con la mira puesta en el tercer fin de semana de febrero, cuando comience el torneo de la Primera Nacional.