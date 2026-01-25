Hándbol: Argentina se impuso en el torneo Sur-Centro

Argentina venció a Brasil en Asunción y se consagró por novena vez del torneo Sur-Centro.

Este sábado llegó a su final el torneo Sur-Centro de Hándbol que brinda clasificaciones a la próxima edición del Mundial del deporte que se disputará en Alemania, en 2027. Argentina, que ya había clasificado a dicha cita ecuménica, se enfrentó a Brasil en la última fecha a una victoria de distancia de la consagración.

El clásico sudamericano mantuvo su tónica histórica: parejo hasta el cierre y con una definición para el infarto. Ambos equipos llegaron a este partido luego de cuatro victorias consecutivas, pero Brasil tenía ventaja por contar con una mejor diferencia de gol: el empate favorecía a los brasileños.

Pedro Martínez abrió el marcador para la Argentina y mostró una fórmula que sería efectiva durante toda la noche para el conjunto argentino: contragolpes conducidos por el autor del tanto. En contrapartida, Bryan Monte y el arquero Rangel Rosa fueron claves para que el conjunto brasileño se adelantara por 5-2 en el SDN Arena de Asunción.

Argentina se mantuvo a tiro en el tanteador hasta que finalmente consiguió hilar atajadas de Juan Bar con conversiones en ataque para cerrar un parcial de 4-0 y retirarse al descanso con ventaja por 14-12.

En la segunda mitad Argentina llegó a estirar la ventaja a cuatro luego de diez minutos (19-15), pero Brasil reaccionó y no dejó las cosas así. Un parcial de 7-2 en su favor les devolvió la delantera en el tanteador a los brasileños por 22-21.

En la instancia final del encuentro fueron claves Mateus Martins y Bar en los arcos de Argentina y Brasil. Un parcial de 2-0 de Los Gladiadores por los goles de Bono y Jung adelantaron a la Argentina por 24-23, pero Brasil lo empató luego en 25. Solo quedaba el tiro del final.

Federico Giménez fue el responsable de anotar la última ventaja para Argentina; mientras que un manotazo de Nicolás Bono evitó el último intento brasileño por alcanzar la igualdad. Argentina se impuso por 26-25 y se consagró por novena vez en este certamen subcontinental.

La última victoria Argentina en este campeonato fue en Sur-Centro Maringá 2020, ya que las ediciones de Recife 2022 y Buenos Aires 2024 quedaron en manos de Brasil. Los títulos anteriores para Argentina fueron en San Pablo 2000, Villa Ballester 2002, Santiago de Chile 2004, Santiago de Chile 2010, Almirante Brown 2012, Canelones 2014 y Nuuk 2018.

Argentina, dirigida por Rodolfo Jung, salió a la cancha con: Juan Bar, Facundo Cangiani (2), Agustín Unzner (2), Martín Jung (3), Pedro Martínez (2), Pablo Minguez y Lucas Moscariello (3).

Luego ingresaron: Nicolás Bono (6), Tomás Cañete (3), Ramiro Martínez (2), Francisco Lombardi (2), Federico Giménez (1), Juan Saco, Julián Souto Cueto y Agustín Forlino.

El camino de Argentina

Lunes 19/1:

49-17 vs. Perú.



Martes 20/1:

45-15 vs. Paraguay.



Miércoles 21/1:

35-18 vs. Uruguay.



Viernes 23/1:

37-23 vs. Chile.



Sábado 24/1:

26-25 vs. Brasil.