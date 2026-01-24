Reconocido intendente pampeano murió cuando viajaba con su familia a la Costa

Nazareno Otamendi, jefe comunal de Quehué, protagonizó una escena de 'Destino final': a un camión grúa se le desprendió una de las prensas hidráulicas laterales, que impactó de lleno el lado del conductor de la Fiat Strada de Otamendi. Su mujer consiguió que la camioneta no volcara, ella y los dos hijos solo tienen golpes menores.

En un dramático suceso, que cuesta calificar sin adjudicarlo a una cruel jugada del destino, el intendente de la localidad pampeana de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, murió este sábado en un accidente en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18.

El episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana, cuando a un camión tipo grúa, que circulaba en sentido contrario a la Fiat Strada de Otamendi, se le desprendió uno de las prensas hidráulicas laterales, con tanta mala suerte que terminó impactando de lleno en el lado del conductor del vehiculo del jefe comunal, que murió poco después.

La mujer de Otamendi reaccionó con celeridad y alcanzó a mantener en la ruta a la camioneta, hasta que se detuvo. Tanto ella como los dos hijos menores de la pareja sufrieron algunos golpes, pero sin importancia y están fuera de peligro.

Otamendi viajaba con su familia de vacaciones rumbo a la costa atlántica, era una caravana de tres vehículos junto a un grupo de amigos. La pareja del intendente y sus dos hijos, en estado de shock, fueron trasladados por precaución al Hospital de General Acha.

El accidente fue cerca de las 6 de la mañana, y trabajaron efectivos de la Comisaría de Quehué, Ataliva Roca y personal de la Agencia de Investigación Científica, bajo las directivas del fiscal de turno Héctor López. Debido a las tareas de peritaje, el tránsito en la zona permaneció interrumpido por más de dos horas, afectando los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152 hasta pasadas las 11 de la mañana.

El gobernador pampeano Sergio Ziliotto, a través de su cuenta en X, despidió al intendente: "Mi más profundo pesar por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del Gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento".

