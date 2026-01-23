Caso Katherine Alva: se conocieron más detalles de los allanamientos en barrio Mosconi

Tres allanamientos se realizaron este viernes por la mañana en el barrio Mosconi, de la ciudad de Paraná, en el marco de la causa que investiga la agresión sufrida por Katherine Alva, quien resultó herida de arma de fuego en el cráneo el pasado 5 de enero en inmediaciones de calle República de Siria.

Según supo ANÁLISIS, los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Homicidios, por orden de la Fiscalía, en domicilios de personas allegadas a los presuntos autores del hecho. Como resultado, se logró el secuestro de un arma de fuego tipo revólver, calibre .22 corto, con tres cartuchos colocados, y un total de 284 dosis de cocaína fraccionada —entre envoltorios y dosis en piedra— con un peso total de 99,8 gramos.

Durante uno de los operativos fue detenida una mujer de 20 años de edad, domiciliada en uno de los inmuebles allanados, quien quedó a disposición de la Justicia por la tenencia de estupefacientes. Al respecto, se indicó que se va a abrir una causa diferente por la tenencia de estupefacientes.

En cuanto al arma secuestrada, se señaló que los informes correspondientes serán elevados a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, a cargo del fiscal Jorge Sueldo, y que se aguardarán nuevas directivas. En la investigación también interviene el fiscal Santiago Alfieri, de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

Respecto de la causa principal, se confirmó que los dos menores imputados continúan a disposición de la Fiscalía de Menores, alojados en un hogar del Copnaf y cumpliendo con el régimen impuesto. Además, se convocó a la comunidad a aportar cualquier dato que pueda resultar de utilidad para la investigación.

Cabe recordar que uno de los imputados en el caso Katherine Alva también se encuentra acusado por el homicidio de Facundo Bracamonte, ocurrido el 3 de mayo de 2025, cuando la víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza.