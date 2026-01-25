Belgrano dio vuelta el partido ante Central de forma agónica

El último partido de este sábado por el Torneo Apertura de la Liga Profesional fue en el estadio Gigante de Arroyito, donde Rosario Central recibió a Belgrano de Córdoba. El encuentro por la Zona B contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Jorge Baliño.

El campeón de la Tabla Anual tuvo la primera ocasión clara de peligro con una doble chance. Primero fue el remate de Jaminton Campaz desde el costado izquierdo que Thiago Cardozo rechazó de buena manera. En el rebote, Franco Ibarra probó con un nuevo disparo que se fue pegado al poste derecho del arco visitante.

Cuando el encuentro se estaba yendo al descanso, un centro de Campaz hacia la derecha parecía irse largo hasta que Ángel Di María cruzó por delante de Juan Velázquez, sufrió un ligero pisotón y se arrojó al suelo. El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó falta, pero fue recién con revisión del VAR que sancionó penal, ya que la había cobrado fuera del área.

De la ejecución se encargó el propio Di María, que remató alto y al medio para vencer a Cardozo y poner el 1-0 parcial a los 48. Por la sanción de este penal se fue expulsado Ricardo Zielinski del banco del Pirata.

En el complemento, Belgrano se envalentonó y fue a buscar la igualdad con sus herramientas. En ese contexto hubo una muy buena chance en los pies de Nicolás Fernández. Uvita recibió dentro del área la habilitación de Lucas Zelarayán, se sacó a su marcador de encima y definió bajo contra el poste izquierdo. Al remate le faltó justeza: se fue pegado al poste.

Con el Celeste adelantado, el Canalla tuvo espacio para sacar el contragolpe. En ese marco, Di María condujo hasta la medialuna del área, momento en el que habilitó a Enzo Giménez por derecha. El atacante intentó un pase al centro para la llegada de Enzo Copetti, que aunque se barrió, no llegó a empujar. El balón acabó afuera.

El equipo cordobés no se rindió y dio un aviso a poco del final. Lucas Zelarayán se acomodó en la puerta del área grande y sacó un remate que buscaba el costado izquierdo del arco defendido por Jeremías Ledesma. La buena estirada del arquero local evitó el tanto: envió el balón al tiro de esquina.

La insistencia le dio premio a Belgrano, que logró el empate a los 43 a los empujones dentro del área. Luego de varios toques de Ramiro Hernandes hacia adelante con rebotes en jugadores del conjunto rosarino, el último toque lo dio Facundo Mallo, que empujó el balón contra su propia valla, venciendo a Ledesma.

Y del saque desde el medio llegó el gol de la victoria para el Pirata. Un balón largo alcanzó la posición de Lucas Passerini, que pasó el balón para Lautaro Gutiérrez. El joven mediocampista controló al borde del área grande y se acomodó para su pierna derecha, con la que sacó un potente remate que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco de Ledesma para el 2-1 definitivo a los 44.

Belgrano se estrenó con una agónica victoria y en su camino ahora aparece el duelo ante Tigre, el próximo jueves 29, desde las 19.15. El Canalla volverá a jugar el miércoles, esta vez como visitante de Racing, a partir de las 19.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 1-2 Belgrano.



Goles:

48’PT: Ángel Di María -penal- (CEN).

43’ST: Facundo Mallo -en contra- (BEL).

44’ST: Lautaro Gutiérrez (BEL).



Formaciones:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Alexis Soto; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Agustín Sández; Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Santiago Longo, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

ET: ingresó Alcides Benítez por Leonardo Morales (BEL).

13’ST: ingresó Francisco González Metilli por Adrián Sánchez (BEL).

23’ST: ingresó Emanuel Coronel por Alexis Soto (CEN).

24’ST: ingresó Enzo Copetti por Alejo Véliz (CEN).

30’ST: ingresó Lucas Passerini por Emiliano Rigoni (BEL).

37’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Santiago Longo (BEL).

38’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Juan Velázquez (BEL).

42’ST: ingresó Federico Navarro por Franco Ibarra (CEN).

42’ST: ingresó Luca Raffin por Jaminton Campaz (CEN).



Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Jorge Baliño.



Estadio: Gigante de Arroyito.