El Museo Provincial de Bellas Artes propone actividades de verano para todo público

Durante enero y febrero, el organismo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos llevará adelante Curiosa Activación, una propuesta pensada para familias, jóvenes, adultos y grupos de visitantes de todas las edades. Será todos los viernes, a las 10hs y a las 18hs, con entrada libre y gratuita y sin necesidad de contar con experiencia previa.Curiosa Activación es una propuesta que integra distintas exhibiciones y actividades para disfrutar el verano en el Bellas Artes de Entre Ríos. Como parte de su programación de vacaciones, el Museo ofrece un recorrido por la exhibición del Salón Provincial de Artes Visuales que reúne más de 70 obras de distintas disciplinas y lenguajes artísticos, realizadas por artistas de diversos puntos del territorio.

Junto al recorrido se desarrollará Juguemos con la crítica, actividad participativa que surge de la exposición del Salón Provincial y propone a los visitantes construir miradas propias, compartir ideas y generar expresiones a partir de las obras expuestas.

La propuesta se completa con Estampas para el visitante, una experiencia destinada a todo público que invita a descubrir el mundo del grabado a través de las obras de Juana Gitlin, utilizando sellos especialmente creados a partir de las matrices originales de sus trabajos.

Con Curiosa Activación, el Museo Provincial de Bellas Artes abre sus puertas durante el verano para ofrecer un espacio de encuentro, juego y reflexión, promoviendo una experiencia artística accesible, participativa y pensada para todos los públicos.

Por otro lado, se informa que los horarios de verano del Museo son los siguientes:

-Martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20.

-Sábados de 9 a 12 y de 17 a 20

-Domingos y feriados de 9 a 12 - Lunes cerrado.

Contacto

Buenos Aires 355. Paraná. Entre Ríos.

343 4207868/918