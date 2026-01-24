Murió la adolescente que estaba internada luego del violento choque en la ruta 18

La adolescente de 14 años permanecía en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Roque.

Este sábado por la tarde se conoció la triste noticia del fallecimiento de la adolescente de 14 años que estaba internada en el Hospital San Roque, tras el violento choque en la zona de Las Tunas. Viajaba junto a su papá y sus hermanos de 10 y 11 años.

Lamentablemente, Ailén Pérez, de 14 años y oriunda de Lucas Norte, departamento Villaguay, falleció este sábado por la tarde en el hospital infantil de la capital entrerriana. Sus hermanos de 10 y 11 años continúan internados.

El trágico siniestro vial ocurrió este viernes alrededor de las 7.15, cuando una camioneta Ford EcoSport intentaba ingresar al predio de la estación de servicio y fue embestida lateralmente por un automóvil Mercedes Benz que circulaba desde Villaguay en dirección a Paraná.

A raíz del impacto, los ocupantes de ambos rodados sufrieron diversas lesiones. Equipos de emergencia trabajaron en el lugar y brindaron las primeras atenciones, tras lo cual algunos de los heridos fueron trasladados al hospital Dr. Castilla Mira de la ciudad de Viale.

Según se informó, en la camioneta viajaba un hombre junto a sus tres hijos menores, de 10, 11 y 14 años, todos domiciliados en el departamento Villaguay.

Por su parte, en el automóvil Mercedes Benz se desplazaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes resultaron con politraumatismos y recibieron asistencia médica.

