El bloque del PJ en Diputados repudió los desplazamientos “arbitrarios” de trabajadores de la OSER

El bloque del PJ en la Cámara baja denuncio el “desplazamiento arbitrario” de trabajadores de la OSER. Imagen de archivo.

El bloque del Partido Justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia repudió “enérgicamente el desplazamiento arbitrario de trabajadoras con amplia trayectoria y formación profesional de la Obra Social de Entre Ríos (OSER)”. Y consideraron que se trata de una “decisión adoptada sin fundamentos técnicos, sin evaluación de desempeño y sin explicación alguna”.

“Estos hechos constituyen una clara señal de persecución y disciplinamiento institucional, y representan un grave retroceso en materia de transparencia, respeto por la idoneidad profesional y fortalecimiento de los organismos públicos”, denunciaron.

“Resulta especialmente preocupante que estas medidas recaigan sobre trabajadoras que cumplieron un rol clave en la defensa del carácter solidario de OSER y que, oportunamente, expusieron con responsabilidad y compromiso en ámbitos institucionales”, señalaron en un comunicado.

“Desde nuestro bloque expresamos nuestra plena solidaridad con las trabajadoras afectadas y exigimos al Gobierno Provincial explicaciones claras y la inmediata revisión de estas decisiones, que lesionan derechos laborales y debilitan los mecanismos de control y administración de la obra social”, destacaron para finalizar: “Defender la obra social de las y los trabajadores estatales de Entre Ríos es defender la salud pública, el trabajo digno y la institucionalidad”.