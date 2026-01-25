Rocamora intentará romper la mala racha ante Lanús

Luego de un arranque de 2026 con cuatro derrotas consecutivas, este domingo Rocamora recibirá a Lanús por la Liga Nacional de Básquet femenino con la misión de cortar la mala racha. El partido comenzará a las 20 en el estadio Julio César Paccagnella y contará con el arbitraje de Robles y Cáceres.

El Rojo sufrió cuatro derrotas consecutivas como local en lo que va de 2026: frente a Obras (82-65), El Talar (73-68), Berazategui (58-55) y Unión Florida (76-44). A estos cuatro encuentros se suma el último de 2025, cuando perdió como local ante El Biguá de Neuquén por 79-65.

Contando los encuentros como visitante, el Rojo no gana desde el 15 de noviembre de 2025, justamente cuando enfrentó a Lanús como visitante. Desde entonces fueron 10 derrotas consecutivas. Frente al Granate intentará ponerle punto final a esa infame racha que dejó a las uruguayenses en el último lugar de la Conferencia Sur.

Esta será también la quinta presentación para el Granate en 2026. Desde el inicio del año obtuvo una victoria (74-72 a El Biguá) y tres derrotas frente a Obras (79-57), Unión Florida (64-46) e Independiente de Neuquén (72-70). Dos de esas caídas fueron como local y una como visitante, por lo que la esperanza del Rojo está encendida.

Las dirigidas por Sabrina Scévola quieren volver a ser competitivas y reaparecer en los primeros planos de la Liga Nacional de Básquet femenino, pero para eso será necesario que vuelvan a sumar triunfos.