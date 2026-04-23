Básquet: en Villaguay comenzará a delinearse la Liga Provincial Femenina de Mayores

La Federación de Básquetbol de Entre Ríos (FBER) convocó a una reunión para comenzar a delinear la próxima edición de la Liga Provincial Femenina de Mayores. El cónclave entre dirigentes y representantes de clubes se llevará a cabo el sábado 25 de abril a las 14 en Villaguay, más precisamente en el salón del CECIP, ubicado en calle Mitre Nº 219.

“La iniciativa busca generar un espacio de intercambio entre dirigentes y representantes de las instituciones, en el que se puedan abordar distintos aspectos vinculados a la competencia”, indicaron desde la Federación. En la reunión, bajo la modalidad de mesa redonda, se debatirán propuestas, sugerencias, formato de juego y el cronograma del certamen.

“Desde la FBER se destaca la importancia de alcanzar consensos entre todos los actores involucrados, entendiendo que el fortalecimiento del básquet femenino entrerriano depende en gran medida de la participación activa de los clubes. En este sentido, la reunión aparece como un paso fundamental para escuchar las distintas realidades”, agrega.