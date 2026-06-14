Lilita Carrió "cocinó" a Ritondo, Macri, Frigerio, Larreta, Morales y otros en la 'Mesaza' de Mirtha Legrand

Fue lapidaría con Ritondo ("no le hablo porque es un corrupto"), consideró "un error político" haber apoyado a Macri, también criticó al radicalismo, y deslizó alguna expectativa mínima por el futuro. "El juego va a dominar la Argentina", aseguró. Los detalles.

Se sabe que Elisa 'Lilita' Carrió siempre deja definiciones filosas, en cualquier ámbito que visite, y su paso de este sábado por la tradicional 'Mesaza' de Mirtha Legrand no escapó a esa regla, apuntando esta vez a varios de exaliados de su larga carrera carrera política.

Si bien destacó “yo ya estoy fuera de la política porque di la lucha, puse el cuerpo y puse a mi familia”, Lilita fue dura con sus otrora compañeros de de JxC, apuntando con especial rigor al todavía diputado nacional Cristian Ritondo, al ex presidente Mauricio Macri y también a dirigentes del radicalismo.

Carrió recordó una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Ritondo, y rechazó las versiones sobre que fue alguna "diferencia personal" la que la alejó del dirigente del PRO: “Ritondo dice que yo no le hablo porque es morocho... No, señores, yo no le hablo porque es corrupto”, afirmó Lilita de manera tajante.

Y sobre el legislador recordó que “no puede como tiene 180 propiedades”, al tiempo que lo vinculó con operadores judiciales y empresarios del juego.

En ese gastronómico ámbito de Canal 13, Carrió también cuestionó a Mauricio Macri, al que apoyó muchos años en la alianza que lo llevó al poder en Juntos por el Cambio. Sobre el exmandatario, Lilita reconoció "haberme equivado al respaldarlo políticamente" y consideró que “Macri no puede decir que se predica con el ejemplo”, en relación a algunas declaraciones críticas que el expresidente suele hacer cuando se refiere a temas de actualidad.

En la misma línea, Carrió dejó críticas hacia el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, el ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el ex mandatario jujeño Gerardo Morales, al tiempo que aseguró que “el juego va a dominar la Argentina”.

Lilita recordó su paso por la Unión Cívica Radical y afirmó que abandonó ese espacio por diferencias relacionadas con la corrupción. “Nadie habla de la corrupción que hubo en el radicalismo”, dijo sin medias tintas, antes de recordar una conversación con el ex presidente Raúl Alfonsín. “Le dije en 2001 que no iba a ser mascarón de proa de los corruptos que tenían en ese partido”, relató.

Finalmente, recalcó que aunque ya no hace política, seguirá involucrada en la vida pública, indicando que en cuanto al futuro: "Vamos a un contrato de mínima decencia. Ya no estoy pidiendo nada más que eso...”.

Fuente: Perfil.