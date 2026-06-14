Dos hombres murieron en un choque frontal sobre la Ruta Nacional 12, cerca de La Paz

Dos personas fallecieron en un violento choque, ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 598,300, en jurisdicción del departamento La Paz.

Dos personas fallecieron este domingo por la mañana como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 598,300, en jurisdicción del departamento La Paz.

Según la información policial suministrada por la Comisaría Primera de La Paz, el hecho se registró alrededor de las 8.30 y fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por Matías Andreotti, de 23 años, domiciliado en La Paz; y una camioneta Peugeot Partner, al mando de Héctor Manuel Orzuza, de 66 años, de Granadero Baigorria. Ambos conductores fallecieron en el lugar del hecho.

Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron y, murieron los dos conductores; mientras que la pareja de Orzuza, Silvia Lucía Gardini, de 64 años, quien viajaba como acompañante en la Peugeot, registró lesiones leves. Fue trasladada para su atención, constatándose hematoma en ojo izquierdo y pómulo, traumatismo en mano izquierda, espalda y cervical.

Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar para asistir la situación y realizar las pericias correspondientes, mientras se procura establecer la mecánica del siniestro.

La causa quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes.