Conmoción en las redes y la música por la muerte de Gaspi y Oliver Tree

El youtuber Gaspi, una de las víctimas de la tragedia aérea en Brasil.

El creador de contenidos argentino y el músico estadounidense fallecieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. La tragedia también se cobró la vida de otras cuatro personas.

La escena artística internacional atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte del creador de contenidos argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y del músico estadounidense Oliver Tree, quienes fallecieron este domingo en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

Ambos viajaban en uno de los helicópteros que protagonizaron una colisión en pleno vuelo sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes. El siniestro dejó un saldo de seis víctimas fatales y es investigado por las autoridades brasileñas, que buscan determinar las causas del hecho.

La noticia generó una profunda repercusión tanto en la comunidad digital como en la industria musical. A sus 23 años, Gaspi se había convertido en una de las figuras más populares del humor en redes sociales, con millones de seguidores que acompañaban sus particulares entrevistas callejeras y su estilo descontracturado. Su crecimiento lo había transformado en uno de los referentes de una nueva generación de creadores de contenido argentinos.

Por su parte, Oliver Tree, de 32 años, alcanzó notoriedad internacional con canciones como Life Goes On, Miss You y Alien Boy. Dueño de una estética singular y una propuesta artística que combinaba música, humor y performance, el artista acumulaba millones de oyentes en plataformas digitales y se encontraba desarrollando una intensa actividad profesional.

Además de Gaspi y Oliver Tree, entre las víctimas también se encontraban el realizador audiovisual argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Frota y los dos pilotos de las aeronaves.

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en escenario de homenajes y mensajes de despedida. Seguidores, colegas y referentes de distintos ámbitos expresaron su pesar por la pérdida de dos figuras que, desde universos creativos diferentes, habían logrado construir una conexión masiva con audiencias de todo el mundo.

La tragedia enluta así a la cultura digital y a la música contemporánea, dos espacios donde tanto Gaspi como Oliver Tree habían dejado una marca propia y una comunidad de seguidores que hoy los recuerda con dolor.

Fuente: Perfil.