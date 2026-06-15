Reparan rotura en un conducto distribuidor de agua y una zona de Paraná está sin servicio

La Municipalidad de Paraná lleva adelante la reparación de una pérdida en un importante conducto distribuidor de agua potable en la zona de calles Libertad, Montevideo, Bavio y alrededores. La intervención afecta el suministro en ese sector de la ciudad y se extendió más de lo previsto debido a la complejidad del trabajo.

Según explicaron fuentes municipales, se trata de un conducto distribuidor de 400 milímetros de diámetro, por lo que la reparación no podía postergarse debido a la magnitud del inconveniente.

Además, indicaron que las tareas demandaron más tiempo del estimado porque la manifestación superficial de la pérdida apareció a una distancia considerable del punto exacto donde se encontraba la rotura. Esto obligó a continuar con excavaciones y trabajos de localización hasta identificar con precisión el lugar afectado.

Durante la tarde de este domingo, las cuadrillas lograron encontrar el sector dañado, realizaron las excavaciones necesarias y acondicionaron el sitio para la intervención. Actualmente se está ejecutando la colocación de la junta que permitirá sellar la pérdida.

Desde el municipio señalaron que, una vez finalizada esta etapa, se realizarán las verificaciones correspondientes para confirmar que la reparación quedó correctamente ejecutada y comenzar luego con la normalización progresiva del servicio de agua potable.