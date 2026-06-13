Senadores justicialistas cuestionaron la remoción del director del Hospital Falucho de Maciá

Senadores justicialistas se expresaron en relación a la remoción del director del Hospital Falucho de Maciá.

El bloque de senadores justicialistas de Entre Ríos expresó su preocupación por la decisión del Gobierno provincial de remover al director del Hospital Falucho de Maciá, Julián Capurro, y reclamó mayores instancias de diálogo y participación en las decisiones vinculadas a la conducción de instituciones sanitarias.

A través de un comunicado, los legisladores señalaron que, si bien respetan las atribuciones del Poder Ejecutivo para designar y relevar autoridades hospitalarias, consideran que cuando una medida genera incertidumbre, preocupación o rechazo en una comunidad resulta necesario escuchar a los actores involucrados y brindar explicaciones sobre los motivos de la decisión.

En ese marco, advirtieron sobre lo que definieron como una reiteración de situaciones en las que municipios, trabajadores, instituciones y vecinos toman conocimiento de decisiones relevantes una vez que ya fueron ejecutadas, sin instancias previas de consulta o intercambio.

Los senadores justicialistas sostuvieron que la construcción de políticas públicas requiere articulación entre los distintos niveles del Estado y destacaron la importancia de mantener canales de diálogo con quienes participan cotidianamente en la prestación de servicios esenciales.

Respecto de la situación particular del Hospital Falucho, manifestaron preocupación por la salida de Capurro, cuya gestión —según indicaron— contaba con reconocimiento de la comunidad, respaldo de los trabajadores y una relación de trabajo coordinada con las autoridades municipales.

Además, señalaron que la medida generó malestar entre las autoridades de Maciá debido a la falta de información previa sobre una decisión que impacta directamente en el funcionamiento del principal centro de salud de la ciudad.

"Resulta llamativo que una conducción que contaba con reconocimiento público y apoyo de distintos sectores haya sido desplazada sin que se conozcan razones suficientemente claras que justifiquen una decisión de semejante impacto institucional", expresaron.

Finalmente, el bloque manifestó su acompañamiento a los reclamos formulados por trabajadores, vecinos y distintos sectores de la comunidad de Maciá, y sostuvo que las instituciones sanitarias deben estar orientadas a garantizar el bienestar de la población, por encima de cualquier interés político.

Los legisladores consideraron que la situación podría afectar la confianza y los consensos construidos en torno al sistema de salud local, y reiteraron el pedido de explicaciones sobre los motivos que derivaron en el cambio de conducción del Hospital Falucho.