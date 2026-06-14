En el final, Costa de Marfil amargó a Ecuador en Filadelfia

Amad Diallo anotó el gol de la victoria para Costa de Marfil en el último minuto del tiempo regular.

En el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Ecuador y Costa de Marfil pusieron en marcha su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se enfrentaron en el marco del Grupo E, en un encuentro arbitrado por Francois Letexier, de Francia.

La primera ocasión clara de gol estuvo en manos del conjunto marfileño, que pudo anotar tras una buena sucesión de pases que acabó con un intento de Bazoumana Toure de centro bajo que acabó perdiéndose por el costado izquierdo del arco de Hernán Galíndez, que llegó a rozar el balón, aunque el árbitro acabó sancionando saque de arco.

La respuesta de Ecuador fue con una buena presión ofensiva de John Yeboah que tras recuperar el balón por la banda derecha, corrió levemente hacia la izquierda y sacó un disparo a colocar que dio fuertemente en el travesaño. En la continuidad de la jugada fue Alan Minda el que probó al arco prácticamente desde la medialuna, pero el balón se perdió por el costado izquierdo del arco de Yahia Fofana.

La insistencia ecuatoriana generó una nueva ocasión, con un buen pase en profundidad de Enner Valencia para Pedro Vite, que en el mano a mano intentó definir arriba y acabó dándole al travesaño. Así pasó la primera mitad, dejando el marcador 0-0.

En el segundo tiempo, Elye Wahi tuvo la primera llegada del conjunto africano en un contragolpe que avanzó de izquierda a derecha y acabó con un centro bajo al área chica. Allí apareció el atacante, que remató directo al travesaño. Mala suerte para el elenco de Emerse Fae.

Después de un disparo de Valencia que dio en el poste tras un ataque en profundidad por el costado izquierdo, Gonzalo Plata tuvo su intento con un remate desde afuera del área que Fofana rechazó poniendo firmes sus brazos hacia el costado izquierdo.

Los minutos transcurrieron y la igualdad parecía inamovible, pero sobre el final llegó el gol marfileño. Fue tras un muy buen avance de Wilfried Singo por la banda derecha que culminó en el área grande, sitio en donde pasó el balón hacia el medio para Amad Diallo. El jugador de Manchester United definió suave y al costado derecho para marcar el 1-0 parcial a los 45.

El ingreso de Diallo fue clave. Costa de Marfil dominó los últimos 25 minutos de partido gracias a su ingreso y se llevó un triunfo importantísimo en el marco de la lucha por la clasificación.

Costa de Marfil enfrentará a Alemania el próximo sábado 20, desde las 17; mientras que el seleccionado de Sebastián Beccacece deberá ganarle a Curazao ese mismo día a partir de las 21 para llegar con más chances a la última jornada.