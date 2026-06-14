Caudana, beneficiado por el cambio en la Ley de Lavado de Activos y los próximos pedidos para salir de prisión

El abogado santafesino Germán Corazza, defensor del paranaense condenado por narcotráfico Gonzalo Caudana en una causa tramitada en la Justicia Federal de Santa Fe, explicó los fundamentos que derivaron en el sobreseimiento de su cliente y aseguró que la resolución se apoyó en criterios “estrictamente legales”. Según detalló, en diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza 94.7) la estrategia de la defensa se basó primero en la aplicación de la ley penal más benigna tras la reforma de la ley de lavado de activos impulsada por el Gobierno nacional y, luego, en la prescripción de la eventual pena de multa.

Corazza, quien actuó en la causa con el abogado Sebastián Beber, señaló que cuando asumieron la representación, la causa ya estaba próxima a juicio oral. “A Caudana se le imputaban dos maniobras: por un lado, la venta de un automóvil entre 2015 y 2016 a la madre de Manuel González, que en ese momento era el principal imputado; y, por otro, una operación vinculada con la compra de una propiedad en Sauce Viejo, Santa Fe. Técnicamente, lo que se le atribuía era haber omitido advertir que tanto el dinero de la venta del auto como los fondos involucrados en la operación inmobiliaria provenían de un origen ilícito”, explicó.

El defensor remarcó que su cliente no estaba acusado como autor principal del hecho, sino por una supuesta omisión de conocimiento sobre el origen del dinero. A partir de allí, dijo, el análisis de la nueva legislación resultó determinante. “Lo primero que analizamos fue si la conducta atribuida encuadraba en la nueva normativa, la ley 27.739, que modificó la ley de lavado de activos. Esa reforma elevó el umbral de punibilidad a 150 salarios mínimos, vitales y móviles al momento del hecho. Cuando él fue imputado, las maniobras superaban ese piso y por eso eran punibles. Pero con la reforma posterior, esas conductas dejaron de ser punibles. Por eso entendimos que correspondía aplicar el principio de la ley penal más benigna, que favorece al imputado y está expresamente previsto en el artículo 2 del Código Penal”, sostuvo.

Según relató, ese primer planteo no prosperó en los términos pretendidos por la defensa, porque el fiscal entendió que aún podía subsistir la pena de multa. Sin embargo, esa misma interpretación abrió un segundo camino jurídico que terminó resultando favorable a Caudana. “Planteamos el sobreseimiento con ese fundamento. El fiscal de la causa sostuvo que nuestro planteo era viable, pero entendió que no correspondía el sobreseimiento porque todavía podía aplicarse la pena de multa prevista en la norma. Entonces advertimos otro punto técnico: si lo único que eventualmente quedaba en pie era la multa, había que analizar la prescripción, porque el Código Penal fija para esos casos un plazo mucho más breve”, indicó.

Sobre ese aspecto, Corazza indicó que el decreto de citación a juicio fue el 8 de febrero de 2022 y que, al haber pasado más de dos años, la acción vinculada exclusivamente a la multa debía considerarse prescripta. “Hicimos dos planteos de sobreseimiento. El primero, por aplicación de la ley penal más benigna. Como el tribunal entendió que podía subsistir la multa, presentamos un segundo planteo por prescripción. Desde la citación a juicio habían transcurrido más de dos años, que es el plazo máximo de prescripción para los delitos reprimidos únicamente con multa. Es importante subrayar que se trató de una cuestión estrictamente legal: los jueces, frente a una situación de este tipo, deben resolver conforme a lo que dispone la ley”, afirmó.

El abogado también aclaró que, de acuerdo con el informe del Registro Nacional de Reincidencia incorporado al expediente, Caudana no tiene otras causas en trámite en Santa Fe. Además, remarcó que el Tribunal Oral Federal de esa provincia nunca pidió su detención por este expediente. “No tiene otras causas en trámite ni en la ciudad ni en la provincia de Santa Fe. Además, quiero señalar que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe nunca requirió que Caudana permaneciera privado de la libertad por esta causa, ni pidió medidas cautelares ni prisión preventiva. Eso fue informado en varias oportunidades ante requerimientos del Tribunal Oral Federal de Paraná”, dijo.

Cerca de las salidas y la libertad condicional

En paralelo, la defensa avanza con presentaciones en la etapa de ejecución penal. Corazza sostuvo que su cliente ya reúne las condiciones de obtener beneficios: “Caudana ya está en condiciones temporales de acceder, en primer término, a salidas transitorias y luego a la libertad condicional. Lleva casi diez años detenido sobre una pena unificada de doce años. Además, durante su detención realizó distintas actividades: cursó estudios, hizo capacitaciones y actualmente trabaja dentro de la unidad penitenciaria. Todo eso debe ser valorado, junto con el estímulo educativo y su conducta durante el cumplimiento de la pena”, expresó.

Finalmente, insistió en que la situación actual dentro del penal, también respalda esos pedidos. “Está alojado en la unidad penal de Federal y, según la documentación que tenemos, registra concepto y conducta excelentes. También contamos con constancias de los estudios que realizó y de las tareas laborales que desempeña en la unidad. Entendemos que están dadas las condiciones para que se le otorguen primero las salidas transitorias y, más adelante, la libertad condicional. Incluso el límite temporal previsto por la ley 24.660 ya fue largamente superado. A eso ahora se suma el sobreseimiento dictado en esta causa, por lo que consideramos que se han cumplido todos los requisitos, a la espera de los informes técnicos criminológicos”, concluyó.