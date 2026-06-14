Convenio para fortalecer el acceso a la atención en salud mental del personal policial

La Policía de Entre Ríos concretó la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos.

La Policía de Entre Ríos, concretó la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (CoPER), con el objetivo de generar herramientas que faciliten el acceso a la atención en salud mental para las y los integrantes de la fuerza policial.

El acuerdo fue rubricado durante una reunión encabezada por el Jefe de Policía de Entre Ríos, Comisario General Claudio González, junto al Director General del Personal, Comisario General Adalberto Raúl Menescardi, y autoridades del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, representadas por su presidente, Lic. Octavio Filipuzzi.

La iniciativa permitirá que profesionales matriculados adhieran al convenio para brindar atención psicológica al personal policial, estableciendo valores referenciales para las prestaciones y mecanismos específicos de funcionamiento.