El dúo Panzaverde estrenará su nuevo disco con un concierto en la Casa de la Cultura

Los músicos paranaenses Facundo Ludi y Simón Fischbach, integrantes del proyecto musical instrumental Panzaverde, llevarán a cabo la presentación oficial de su nuevo álbum de larga duración este viernes 19 de junio a las 20 en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná, con el objetivo de exponer ante el público local las composiciones de este reciente material discográfico.

La propuesta del dúo Panzaverde se basa en un formato puramente instrumental, donde cobra protagonismo el diálogo entre las particularidades sonoras de las guitarras ejecutadas por ambos músicos, utilizando Ludi un instrumento con cuerdas de acero mientras que Fischbach aporta las texturas propias de las cuerdas de nylon. Para esta velada especia el conjunto ampliará su formación habitual mediante la incorporación de instrumentistas invitados de la región, contando con la participación de Adriano Demartini en el bajo, Alfonso Bekes en la guitarra eléctrica y Federico Sgarbanti en la batería.

La apertura de la jornada estará a cargo del guitarrista, arreglador y docente paranaense Bruno Balla, quien iniciará la noche con un repertorio compuesto por canciones y músicas ligadas a la raíz folclórica argentina y latinoamericana. Balla cuenta con un extenso recorrido en el ámbito local, ya que formó parte desde su juventud de diversas agrupaciones vinculadas a los géneros del rock y el metal con las que registró grabaciones de estudio y realizó giras por escenarios de múltiples provincias argentinas. En la actualidad se desempeña como integrante activo de la banda de fusión Mestizo y coopera de manera habitual en carácter de sesionista en otros proyectos colectivos del litoral.

Durante la velada, el espacio dispondrá de un servicio de cantina con venta de bebidas y opciones gastronómicas.

El espectáculo es de carácter arancelado. Para reservas o consultas sobre el precio de entradas, escribir al 343 6223062.