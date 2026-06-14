Más de 600 personas acompañaron a la Sinfónica de Entre Ríos en una noche dedicada a Mendelssohn

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofreció este sábado por la noche un concierto de gran magnitud artística en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, donde más de 600 personas asistieron a la interpretación de Canto de Alabanza (Lobgesang), una de las obras más ambiciosas y singulares del compositor alemán Felix Mendelssohn.

La presentación formó parte de las actividades organizadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en adhesión al décimo aniversario del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), con el auspicio de Iapser Seguros. El acceso fue libre y gratuito, y el público colmó la sala para acompañar una propuesta poco habitual en los escenarios de la región.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la formación provincial abordó una partitura de gran exigencia interpretativa, que combina el lenguaje sinfónico con la participación de solistas y coros. La obra contó con las destacadas intervenciones de Andrés Mernes, en tenor, y de las sopranos Marisú Pavón y Marina Silva.

El concierto sumó además la participación de dos reconocidos organismos corales: el Coro Cantus Firmus de la Asociación Verdiana de Paraná, dirigido por Miguel Otti Gómez, y el Coro de la Universidad Adventista del Plata, bajo la dirección de Deny Luz, cuya labor resultó fundamental para la interpretación de la extensa sección vocal de la obra.

Compuesta en 1840 para conmemorar los 400 años de la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg, Canto de Alabanza se distingue por su carácter celebratorio y por la combinación de una amplia primera parte orquestal con una segunda sección coral inspirada en textos bíblicos. Aunque durante muchos años fue conocida como la Sinfonía N.º 2 de Mendelssohn, hoy es considerada una de las obras vocales sacras más importantes de su catálogo.

La presentación en Paraná permitió acercar al público una pieza infrecuente en las programaciones habituales, debido a la complejidad que implica reunir una gran orquesta, coro y solistas. El resultado fue una velada de notable nivel artístico que recibió una cálida respuesta de los asistentes y que se inscribió entre los acontecimientos culturales destacados de la temporada para la Sinfónica de Entre Ríos.