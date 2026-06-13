Impuesto a las Ganancias: ARCA detecta inconsistencias en deducciones y aumenta controles sobre empleados

ARCA está "rebotando" deducciones presentadas por empleados en relación de dependencia: entre ellos vestimenta.

Al parecer, el organismo recaudador ha detectado que empleados de altos cargos habrían presentado gastos de vestimenta como deducibles para abonar menos.

Luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiriera al Gobierno incrementar la base imponible del Impuesto a las Ganancias para elevar la recaudación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extremó los controles sobre ese segmento de contribuyentes.

Según pudo saber Ámbito, se están enviando notificaciones a empleados de empresas que pagan el tributo para informarles que se les rechazan algunas de las deducciones presentadas para reducir el monto a pagar. Y es que, según indican algunos analistas, habría excesos en determinados casos.

En otras palabras, algunos empleados habrían incluido como gastos deducibles rubros que no correspondían. "Te contactamos para informarte que revisamos las presentaciones que hiciste a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SIRADIG) correspondiente al período fiscal 2025, como así también el F1359 Liquidación del Impuesto a las Ganancias período 2025 presentado por tu agente de retención", encabezan las notificaciones.

La comunicación señala que, "al analizarlas, detectamos inconsistencias que podrían determinar la improcedencia de las deducciones presentadas".

El organismo detectó que en algunos casos se reclamaron deducciones por vestimenta, gastos de vehículos para viajantes de comercio e incluso aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Según indica ARCA, en el caso de la vestimenta, esta debe estar exclusivamente relacionada con el trabajo desarrollado y siempre que el empleador no asuma ese costo. Podrían encuadrarse, por ejemplo, los uniformes. En el caso de los vehículos, la deducción corresponde únicamente a personas que desarrollan efectivamente la actividad de corredor o viajante de comercio.

El organismo recaudador les está reclamando a los empleados que rectifiquen esos conceptos. El resultado será una mayor retención del impuesto.

Contadores en redes sociales advierten que existen casos de empleados que presentaron gastos por hasta $31 millones en indumentaria. Los excesos, señalan, estarían más extendidos entre cargos gerenciales de empresas. Es una práctica que, según comentan en el sector, habría sido relativamente frecuente hasta ahora.

Cuáles son las deducciones más comunes para empleados

Las deducciones son un beneficio que otorga el fisco para determinados gastos realizados por las personas. Su efecto es reducir la renta imponible y, por lo tanto, pagar menos impuesto.

-Cargas de familia: hijos (menores de 18 años o incapacitados para el trabajo) y cónyuge o unión convivencial.

-Gastos de vivienda: una parte del monto destinado al alquiler de la casa o departamento.

-Educación: la cuota del colegio de los hijos puede deducirse, aunque el tope anual es limitado.

-Gastos médicos: servicios como ambulancias, cuotas médico-asistenciales y honorarios profesionales (psicólogos, odontólogos, kinesiólogos, entre otros) pueden deducirse. No aplica para medicamentos.

-Intereses de hipotecas: si el préstamo hipotecario corresponde a la vivienda habitual, sus intereses pueden deducirse.

-Donaciones: realizadas a entidades registradas, como Cáritas y otras organizaciones habilitadas.

-Alquiler: si el propietario emite factura, el inquilino puede deducir parte del monto pagado.

-Empleadas domésticas: tanto el sueldo como las cargas sociales de trabajadores de casas particulares pueden informarse para reducir el tributo.

El FMI quiere que más empleados paguen Ganancias

Cabe recordar que recientemente el FMI publicó el Staff Report del acuerdo con la Argentina, en el cual sugirió al Gobierno que debería incorporar hasta el 20% de los trabajadores al Impuesto a las Ganancias, proporción que regía en 2019.

Las recomendaciones también incluyen equiparar gradualmente las cuotas del monotributo con la carga tributaria que afrontan los contribuyentes encuadrados en el régimen general de autónomos.

Fuente: Ámbito.